Kasteelheer veroordeeld tot geldboete voor uitzetten van eenden

In Antwerpen is een kasteelheer veroordeeld voor het uitzetten van wilde eenden. Vogelbescherming Vlaanderen hoopt dat het vonnis andere overtreders afschrikt.

Kasteelheer Christophe L. werd maandag door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot een geldboete van 16.000 euro omdat hij illegaal eenden heeft uitgezet. Zijn landbouwvoertuig werd verbeurdverklaard en de hoofdverdachte moet, net als twee medeplichtigen, een schadevergoeding van ruim 3,400 euro betalen aan Vogelbescherming Vlaanderen.

In juni 2020 ontdekten inspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos 500 uitgezette eenden op een jachtdomein in Oostmalle in de Antwerpse Kempen. De controle kwam er naar aanleiding van een klacht. De dieren behoorden tot dezelfde leeftijdscategorie en vertoonden geen vluchtgedrag. Bovendien konden de controleurs geen oudervogels vinden in de populatie. Bij een vervolginspectie in juli 2020 werden twee van de vier beklaagden betrapt terwijl ze met een laadbak vol jonge eenden af en aan reden naar de vijvers op het domein.

Ecologische impact

Het jachtdecreet van 1991 verbiedt het uitzetten van wild. De ecologische impact van illegale uitzettingen is groot omdat kweekwild ziektes kan verspreiden onder wilde populaties en omdat het tot genetische verstoringen kan leiden. Bovendien kan een eendenpopulatie van die omvang op een kleine oppervlakte overbemesting veroorzaken. Dat kan leiden tot zuurstofgebrek en het afsterven van diverse waterorganismen .

Vogelbescherming Vlaanderen hoopt dat het vonnis een duidelijk signaal is naar jagers die de wetgeving schenden.