Luid protest van kunstensector tijdens Antwerpse gemeenteraad

In Antwerpen is de gemeenteraadszitting maandagavond van start gegaan onder luid protest van de kunstensector aan de ingang van het stadhuis.

Burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter Bart De Wever (N-VA) handelde de agenda zoals gepland af, maar had moeite om zijn collega-raadsleden te verstaan. De geplande besparingen in de cultuursector werd door verschillende oppositiepartijen aangehaald, maar de meerderheid weigerde in debat te gaan. Volgens De Wever moet dat wachten tot de stedelijke begroting helemaal doorgerekend is en aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

‘Projectsubsidies zijn de broodnodige voedingsbodem voor onze stedelijke cultuur’, zei gemeenteraadslid Lise Vandecasteele. ‘U (schepen van cultuur Nabilla Ait Daoud, red.) zit nu hier, maar het zou u sieren als u ook eens naar buiten zou gaan bij de mensen die nu betogen. U zou dan weten hoe belangrijk de projectsubsidies zijn voor deze jongeren.’

Caroline Bastiaens (CD&V) vroeg het stadsbestuur om de beslissing over de cultuursubsidies te heroverwegen. ‘Cultuur is geen fijn extraatje, maar een wezenlijk deel van deze stad.’

De culturele sector voerde ook vorige week al zowat dagelijks protest tegen de geplande besparingen van het Antwerpse stadsbestuur. Dat wil onder meer de stedelijke projectsubsidies voor cultuur schrappen om de torenhoge energiefactuur van de stad en de door indexeringen stijgende lonen te helpen betalen. Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) noemt de projectsubsidies geen kerntaak van de stad, terwijl vanuit de sector wordt geopperd dat de middelen - 720.000 euro per jaar - vooral voor jonge artiesten belangrijk zijn om de start van hun carrière te ondersteunen. Overleg leverde tot nu toe niets op.

Het protest, dat gepaard gaat met toespraken, performances en muziek, kon de voorbije dagen ter plaatse ook op de steun rekenen van tal van bekende artiesten. Onder meer Jan Decleir, Tom Lanoye, Els Dottermans en Peter Van den Begin staken de veelal jonge actievoerders een hart onder de riem.