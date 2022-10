De politieke herfstcollectie

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Noeud pap’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) staan ideologisch ver van elkaar, maar dat betekent niet dat de heren niet samen door een deur kunnen. Ze stonden al in verschillende rollen tegenover elkaar, maar werken sinds 2019 ook vaak samen als MP’s. Om nog te zwijgen van de vele reizen die ze samen maken. Professionele trips, welteverstaan, zoals het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan Litouwen, deze week. Di Rupo tweette maandag een foto van hemzelf en Jambon met een hoog kledingcatalogusgehalte. In de straten van Litouwen, casual, mekaar al wandelend de hand schuddend. ‘Collectie herfst 2022’, zette Di Rupo erbij. ‘Bent u eerder voor de vlinderdas (noeud pap’) of een das? Zwarte trenchcoat of een grijze caban?’

Chef comm’

De Franstalige journalist en auteur Joan Condijts is geen man van de noeud pap’. Hij zweert bij een cravatte zonder frivoliteiten, sec en monochroom. Dat deed hij al als chef economie bij de krant Le Soir, en later, in 2013, toen hij hoofdredacteur werd van L’Echo. En nog later, in 2019, toen hij samen met Martin Buxant de Franstalige nieuwszender LN24 uit de grond stampte. We zijn er vrij zeker van dat hij ook in zijn nieuwe functie, als adjunct-kabinetschef Strategie en Communicatie bij minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), niet zonder dubbele windsor-knoop aan de dag zal beginnen.

MR24

Dat politieke partijen journalisten binnenhalen, is niet nieuw. Maar Lahbib, die zelf buitenlandjournaliste en nieuwsanker was bij RTBF, gaat nu met de aanstelling van Condijts voor het kwadraat. Hoe meer we erover nadenken ... die hele MR begint meer een meer op een nieuwsredactie te lijken, een soort ‘MR24’. Want op het kabinet van Lahbib werkt ook Elke Pattyn (directeur communicatie, ex-VTM), en toen Charles Michel nog premier was, werd zijn woord gevoerd door Fred Cauderlier (ex-RTL) en Barend Leyts (ex-VTM en nu nog steeds woordvoerder van Michel). En dan zwijgen we nog over Waals parlementslid Olivier Maroy (ex-RTBF), Kamerlid Michel De Maegd (ex-RTL) en Europees parlementslid Frédérique Ries (ex-RTL) of Florence Reuter, de burgermeester van Waterloo (ex-RTBF én ex-RTL).

Professor Bouchez

Aan universiteiten en hogescholen worden de nieuwe studenten overspoeld door gastcolleges en lezingen van politici. Politicoloog Carl Devos slaagde haalde onlangs nog premier Alexander De Croo (Open VLD) naar de UGent voor zijn openingscollege. In Hasselt staat er woensdagochtend ‘GLB’ in de lessenroosters. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez komt er een gastcollege geven over ‘energie, koopkracht & concurrentiekracht, arbeidsmarkt, pensioenen, fiscaliteit en begroting’ – goeiemorgen! Professor Bouchez begint er al aan om 9u45. De kans dat er nadien een gratis vat op kosten van de MR wordt getapt, is dus bijzonder klein.