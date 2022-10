Archeologen stoten op 17e eeuws Zweeds oorlogsschip

Zweedse onderwaterarcheologen hebben het lang verloren gewaande zusterschip van het 17e-eeuwse oorlogsschip Vasa ontdekt, dat tijdens zijn eerste reis zonk. Het wrak van Äpplet was al ontdekt in 2021. Nu konden onderzoekers bevestigen dat het gaat om het Zweedse zusterschip.

Äpplet (of ‘Appel’) werd in 1629 te water gelaten door dezelfde Nederlandse scheepsbouwer als het wereldberoemde Zweedse oorlogsschip Vasa, die 64 kanonnen aan boord had toen het verging in een zeestraat net buiten Stockholm. Deskundigen spreken over een spectaculaire vondst. ‘Onze hartslag steeg toen we zagen hoezeer het wrak op de Vasa leek’, zei Jim Hansson, maritiem archeoloog bij het Vasamuseum in Stockholm.

De Vasa, genoemd naar een voormalige Zweedse koning, diende als symbool van de militaire macht van Zweden, maar kapseisde na iets meer dan een kilometer varen. Het schip werd in 1961 geborgen en wordt vandaag tentoongesteld in het Vasamuseum.

‘Nieuw stuk van de puzzel’

Hansson zei dat de constructie en de afmetingen van het wrak ‘zeer vertrouwd’ leken, waardoor de hoop werd gewekt dat het een van de zusterschepen van de Vasa zou kunnen zijn. Dat zusterschip werd kort na de Vasa gebouwd, in 1629 te water gelaten en ruim dertig jaar later tot zinken gebracht.

Archeologen vertelden dat grote delen van de zijkanten van Äpplet waren verloren gegaan, maar de romp van het wrak is goed bewaard gebleven tot aan het benedendek. Volgens het museum bevestigen technische details, metingen en houtmonsters dat het inderdaad om het Vasa-zusterschip gaat.

‘Hiermee kunnen we nog een belangrijk stuk van de puzzel toevoegen aan de ontwikkeling van de Zweedse scheepsbouw’, zei Hansson. ‘Dit zal ons helpen begrijpen hoe de grote oorlogsschepen evolueerden, van de onstabiele Vasa tot zeewaardige kolossen die de Oostzee konden controleren.’

In 2019 vonden maritieme archeologen van het museum nog twee andere scheepswrakken waarvan men dacht dat het Äpplet was. Uit onderzoeken bleek dat het ging om Apollo en Maria, twee middelgrote schepen uit 1648.