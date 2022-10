Podcast | Wordt er in Wallonië een nieuw politiek kartel gesmeed?

Het rommelt in de Waalse politiek. Volgens hardnekkige geruchten is er een nieuw kartel in de maak tussen Défi - het vroegere FDF -, Les Engagés - het vroegere CDH – en Jean-Luc Crucke, voormalig minister van de MR? van wie eind vorige week bekend raakte dat hij lijdt aan kanker. Wat betekent dat allemaal voor het politieke landschap ten zuiden van de taalgrens? En: wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor de rest van het land?