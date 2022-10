Wouter Vandenhaute over crisis bij Anderlecht: ‘De mayonaise met Mazzu pakte niet onmiddellijk’

Na een teleurstellende seizoenstart neemt voetbalclub Anderlecht afscheid van trainer Felice Mazzu. Voorlopig neemt beloftentrainer Robin Veldman over. ‘We gaan niet snel-snel een nieuwe trainer aanstellen’, zei voorzitter Wouter Vandenhaute op een persconferentie.

‘Anderlecht verkeert in diepe crisis. Ik snap de frustratie van de fans. Ik ben zelf al 51 jaar fan. Mijn hart is even gefrustreerd als dat van de supporters’, zo zei Vandenhaute bij start van de persconferentie. ‘Maar ik kan niet anders dan het gedrag van een heel klein deel van onze fans onvoorwaardelijk te veroordelen. Ik schaam mij daarvoor. Heel de club schaamt zich daarvoor’, zo veroordeelde hij het wangedrag van de supporters tijdens de match tegen Standard, die vroegtijdig werd afgefloten.

Op de middag kwam de mededeling dat de club de samenwerking stopzet met trainer Felice Mazzu. ‘De coach is vertrokken omdat de resultaten er niet waren’, aldus Vandenhaute. ‘De vergadering met Felice was vriendschappelijk. Hij was ontgoocheld, want we zijn mensen en we hebben goed samengewerkt. We zijn met wederzijds respect uit elkaar gegaan.’

‘We hebben de voorbije jaren vaak mooi gevoetbald, maar we hadden het soms moeilijk om een resultaat neer te zetten. We hebben twee keer play-off 1 gehaald, maar het was ook twee keer op het nippertje. We hebben geen goeie bekerfinale gespeeld. Daarom wilden we na Vincent een ervaren coach, een peoplemanager en iemand die resultaten kan neerzetten. We zijn helaas tot de vaststelling gekomen dat Felice niet heeft kunnen toevoegen wat we wilden. Dat is niet alleen zijn schuld. Er zijn bepaalde pijnpunten nog feller naar voren gekomen.’

‘Het kan altijd dieper’

Volgens Vandenhaute zijn de spelers ‘degenen die ons op de korte termijn uit de crisis kunnen helpen’. ‘Met goeie resultaten kunnen we herademen. Maar het kan ook nog slechter. Het dieptepunt is bereikt? Het kan altijd dieper. De spelersgroep moet meer kunnen brengen dan ze nu laten zien.’

‘Robin (Veldman, red.) neemt over voor de komende weken en tussendoor gaan we op zoek naar een nieuwe coach. We moeten nu het werk doen dat moet gebeuren. We zijn ook bezig met versterking van de sportieve directie. Robin is anderhalf jaar geleden van Ajax overgekomen en hij is een van de steunpilaren bij de heropbouw van de club. Wij willen hem niet verbranden. We hebben hem nodig op de lange termijn.’

‘Ik heb twee dingen gedaan: Kompany als hoofdcoach aangesteld en Peter Verbeke als sportief directeur. Daarvoor heb ik mijn vriend Franky Vercauteren moeten ontslagen. Vorige zomer is Vincent weggevallen. De mayonaise pakte daarna, met de nieuwe coach, niet onmiddellijk’, aldus Vandenhaute. ‘Dat Peter nu uitvalt (ceo Peter Verbeke heeft een hardnekkige virale infectie, red.), is shit. Ik neem tijdelijk een paar van zijn taken over. Maar ik wil het sportieve niet overnemen, ik wil terug gewoon voorzitter zijn. Op de korte termijn is Robin Veldman een goeie oplossing, maar aan kandidaten om onze nieuwe coach te worden is er geen gebrek. Aan goeie kandidaten ook geen gebrek. Maar we gaan niet snel-snel een nieuwe trainer aanstellen.’