Treinsurfer Gifgas reisde half Europa door op vrachttreinen. Tot vandaag bleef hij uit handen van de politie. ‘Ik wil dat niemand me nadoet.’

Met 121.000 abonnees en 4 miljoen weergaven is Gifgas een van de bekendste treinsurfers van het continent. Het is ondertussen drie jaar geleden dat hij kilometerslang achter een NMBS-trein hing en dat voor het eerst filmde. Verschillende Belgische kranten pikten het nieuws toen op. De NMBS diende een klacht in, maar Gifgas – echte naam bekend bij de redactie – werd nog niet door de politie opgepakt.

De youtuber is gesteld op zijn privacy: in zijn video’s is zijn stem vervormd en heeft hij consequent een masker op. Niettemin loopt een doodnormale twintiger het café binnen waar we hebben afgesproken. Hij draagt een hoody, sportschoenen en heeft een allesbehalve intimiderend uiterlijk.

Het surfen op passagierstreinen liet Gifgas intussen achter zich. ‘Het trekt te veel aandacht’, vertelt hij. Maar vrachthoppen doet en filmt hij nog steeds. Het fenomeen ontstond in Amerika: na de Amerikaanse burgeroorlog maakten migratiewerkers – zogenaamde hobo’s – gebruik van vrachttreinen om zich te verplaatsen. ‘Het gebeurt nog in de VS, alleen minder vaak’, zegt hij. Ook op Youtube leeft het genre: daar worden geregeld filmpjes van vrachthoppers gepost.

Eerste keer

De fascinatie voor treinen ontstond in zijn kindertijd, legt Gifgas uit. ‘Ons huis keek uit op een rangeerstation.’ Rond zijn 15de zag hij voor het eerst een video waarin iemand in de VS aan vrachthoppen deed. ‘Die filmpjes wekten m’n interesse op. In eerste instantie wou ik ook naar de VS reizen om het te proberen, maar algauw vroeg ik me af: zou dat ook niet kunnen in Europa?’

Gifgas ging naar stilstaande goederentreinen kijken en zag zijn kans schoon. Samen met een vriend sprong hij in België op een trein. ‘We wilden richting Italië reizen, maar de trein reed de verkeerde richting uit. In de haven van Antwerpen zijn we van de trein gesprongen. Dokwerkers zagen ons, maar dat kon ons niets schelen. Ondanks de tegenslag besefte ik: vrachthoppen kan ook in Europa.’

Gifgas kreeg de smaak te pakken. Sindsdien leidt hij een dubbelleven. ‘Bijna niemand weet dat ik het doe. Zelfs mijn ouders niet. Ze zouden zich steeds zorgen maken.’

Gevaar

Op het Youtube-kanaal van Gifgas staan 26 video’s, waarvan het merendeel met vrachttreinen. Het meest spectaculaire fragment uit zijn video’s is wanneer Gifgas aan de Italiaans-Oostenrijkse grens opgewacht wordt door de politie (zie video bovenaan). Er wordt zelfs een helikopter ingezet in een poging om hem te arresteren, maar Gifgas kan ontsnappen. ‘Sommigen denken dat ik het voor die momenten doe. Dat is niet waar: ik haat dat. Al voelt het ergens ook wel goed om in een warm bed en niet in een ijskoude cel te belanden.’

Het merendeel van zijn fans woont in de VS en in Australië. ‘Het is fijn dat mensen naar mijn filmpjes kijken. Het is een erkenning voor de moeite die ik erin steek’, legt hij uit. ‘Anderzijds wil ik dat niemand me nadoet. Het blijft gevaarlijk.’

Bovendien is vrachthoppen in ons land en in de meeste andere Europese lidstaten strafbaar. ‘Daarom probeer ik zo weinig mogelijk informatie over de vertrekplaatsen mee te geven in mijn filmpjes. Ik heb geen weet van kijkers die het ook proberen, al zijn er vast wel enkele. In de reacties op Youtube merk ik dat ik hen vooral inspireer om te gaan reizen. Ze bedanken me om de treinreizen in hun plaats te doen.’

Escapisme

Al begrijpen mensen vaak niet waarom hij het doet, zegt Gifgas. ‘Vrachthoppen doe ik in tegenstelling tot treinsurfen niet voor de kick, maar wel uit een drang naar escapisme. Het geeft me een gevoel van voldoening. Het doet me beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is. Als je dagenlang in een rangeerstation op een volgende trein zit te wachten, dan doet dat je de kleine problemen relativeren.’

‘Vrachthoppen is een authentieke manier van reizen’, vult hij aan. Waarom hij niet gewoon naar zijn bestemmingen lift? ‘Dat doe ik ook, hoor. Ik laat me vooral leiden door mijn moreel kompas. Als ik er andere mensen geen kwaad mee doe, maakt het toch niet uit? Bovendien is het ecologisch. Die treinen rijden toch.’