Rishi Sunak wordt nieuwe Britse premier

Rishi Sunak wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De Conservatieve parlementsleden verkozen Sunak maandag tot nieuwe partijleider, waardoor hij meteen ook de nieuwe premier van het land wordt. Minuten voor de deadline kondigde zijn enige tegenstander Penny Mordaunt aan dat ze uit de race stapte.

De kogel is door de kerk: Rishi Sunak wordt de nieuwe Britse premier. Hij was de enige kandidaat die genoeg steun kreeg van de Conservatieve parlementsleden om partijvoorzitter te worden, en zo meteen ook de premier van het Verenigd Koninkrijk.

Kandidaat-premiers hadden tot vandaag 15 uur (Belgische tijd) de tijd om honderd stemmen van verkozen Conservatieven te verkrijgen. Penny Mordaunt, zijn enige tegenstrever, haalde de noodzakelijke steunbetuigingen niet. Een aantal minuten voor de deadline gooide ze de handdoek in de ring. Op Twitter verklaarde ze dat Rishi Sunak volledig op haar steun kon rekenen. Op die manier was er maar één kandidaat in de race: Sunak. Hij wordt nu voorzitter van de Conservatieve partij en premier van het land - de derde op zeven weken tijd.

JUST IN: @RishiSunak has been elected as the Leader of the Conservative Party pic.twitter.com/Oa52WWwFck — Conservatives (@Conservatives) October 24, 2022

Voormalig premier Boris Johnson besloot zondag om toch geen nieuwe worp te doen naar het voorzitterschap van zijn partij. Hij keerde zaterdag haastig terug uit de Cariben om de nodige honderd stemmen te ronselen. Dat er nog altijd een parlementair onderzoek loopt naar zijn verklaringen over Partygate – de illegale feestjes in zijn ambtswoning tijdens de coronacrisis – deed er voor hem even niet meer toe. Zondagavond liet hij weten dat hij toch geen kandidaat was, ‘omdat het moment er niet naar was’.

Gedoodverfde winnaar

Sunak was de gedoodverfde winnaar van de leiderschapsrace. Volgens Britse media kon hij rekenen op de steun van meer dan de helft van zijn partijgenoten in het parlement. Mordaunt zou nog geen dertig parlementsleden achter zich hebben gehad, ver onder de benodigde drempel van minstens honderd nominaties.

De nieuwe premier was van februari 2020 tot juli 2022 minister van Financiën in de regering van Boris Johnson. In die rol moest hij de Britse economie door de eerste fase van de coronapandemie leiden. Hij was afgelopen zomer een van de eersten die afstand nam van Johnson. Nadat hij opstapte, zette hij een massale uittocht van regeringsfunctionarissen in gang, wat uiteindelijk leidde tot het aftreden van Johnson.

Als zoon van Indiase immigranten wordt Sunak de eerste Britse regeringsleider die uit een etnische minderheid in Groot-Brittannië komt. Hij moet de economische en financiële schade rechttrekken die Liz Truss tijdens haar 45 dagen premierschap veroorzaakte. In onderstaande video blikken we terug op haar 45 dagen als premier.