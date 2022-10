Actrice Sacheen Littlefeather loog volgens haar zussen over afkomst

Sacheen Littlefeather, de actrice die in 1973 een Oscar weigerde in ontvangst te nemen, heeft gelogen over haar roots als Native American. Dat maakte haar familie postuum bekend.

In een interview met de San Francisco Chronicle maken twee zussen van de overleden actrice Sasheen Littlefeather bekend dat ze geen Apache en Yaqui-achtergrond had. Die claim was ‘een leugen en een fantasie’, beweren zussen Rosalind Cruz en Trudy Orlandi nu.

Haar ware naam zou Marie Louise Cruz zijn. Volgens de auteur van het stuk is er geen bewijs dat haar vader, Manuel Ybarra Cruz, een achtergrond had als Native American.

Cruz en Orlandi ontkennen ook de berichten over armoede en kindermisbruik tijdens hun jeugd. ‘Onze vader werd geboren in een armoedig gezin’, zegt Rosalind Cruz. ‘Als kind werd hij geslagen door zijn vader, die alcoholicus was. Hij werd naar pleeggezinnen gestuurd. Sacheen heeft zijn verhaal op zichzelf geprojecteerd.’

‘De familie van onze vader kwam uit Mexico’, verduidelijkt Orlandi. ‘Mijn vader is geboren in Oxnard, in Californië.’ Cruz voegt eraan toe: ‘Wat zij heeft beweerd, is bedrog. Het is een belediging voor de erfenis van het oorspronkelijke volk en het beledigt ook mijn ouders.’

Oscar-uitreiking

De Amerikaanse actrice en activiste Sacheen Littlefeather overleed op 2 oktober op 75-jarige leeftijd. Het opvallendste moment in haar carrière was toen ze in 1973 Marlon Brando vertegenwoordigde op de Oscar-uitreiking. In zijn naam weigerde ze de Oscar voor beste acteur vanwege de stereotiepe benadering van inheemse Amerikanen in films. Kort voor haar dood kreeg ze een formele verontschuldiging van de groep die de Oscar-uitreiking organiseert. Ze reageerde dat Native Americans heel geduldige mensen zijn. ‘We moeten ons gevoel voor humor behouden’, schreef ze. ‘Dit is onze manier om te overleven.’