De oliemarkt bereidt zich voor op de nakende Europese boycot op Russische olie. Terwijl Rusland een ‘schaduwvloot’ bouwt, werkt Nederland aan een crisisplan tegen een mogelijk dieseltekort.

Kan de toeleveringsketen de zwaarste olieboycot ooit in de Russische geschiedenis aan? Dat is de vraag waarmee zowat de hele oliemarkt bezig is, van oliehandelaren over tankerbedrijven tot ’s werelds ...