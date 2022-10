In amper zestig seconden geeft Matthijs Van Mierlo een spoedcursus kunst. Zijn ludieke video’s maken hem razendpopulair op Tiktok, Youtube en Instagram. ‘Als jongeren hierdoor naar een museum trekken, is mijn missie geslaagd.’

‘Ik maak video’s over kunst.’ Het is een beknopte beschrijving op de socialemediakanalen van The Gaze, het videoproject van Van Mierlo. Het dekt de lading, want de korte filmpjes van de Antwerpenaar gaan ...