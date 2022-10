Disney komt voor het eerst met plussize personage in ‘Reflect’

Disney+ heeft voor het eerst een plussize personage geïntroduceerd en dat nieuws is op applaus onthaald op sociale media. Bianca, een meisje dat ballet danst in de kortfilm Reflect, gaat de confrontatie aan met wat ze in de spiegel ziet.

Reflect is onderdeel van Disney’s Short Circuit, een reeks experimentele films. Het vertelt het verhaal van de balletdanseres Bianca, die zich schaamt voor haar uiterlijk. Het meisje vecht tegen haar angsten en eigen spiegelbeeld. De kortfilm duurt slechts enkele minuten maar maakt veel los op sociale media. ‘Ik heb zelf gedanst en ben door een soortgelijke ervaring gegaan, dit is fantastisch om te zien’, schrijft iemand op Tiktok. Iemand anders: ‘Ze lijkt precies op mij toen ik haar leeftijd had, en ik zat in dezelfde situatie in de danslessen.’

Het was een bewuste keuze om een balletdanseres in de hoofdrol te plaatsen. Dat zegt de bedenker en regisseur van Reflect, Hillary Bradfield, die eerder haar schouders zette onder Frozen 2 en Encanto. ‘Het verhaal brengen vanuit het oogpunt van een danseres voelde heel natuurlijk aan, omdat je bij dit vak vooral naar je houding kijkt én ook veel in de spiegel. Het leek me goed om haar in een omgeving te plaatsen waar ze naar zichzelf moet kijken, terwijl ze dat eigenlijk niet wil.’

Bradfield hoopt dat de kortfilm, die te zien is op het videoplatform Disney+, anderen kan helpen bij hoe ze zichzelf zien. ‘Als mensen naar deze kortfilm kijken, hoop ik dat ze positiever kunnen zijn over hun lichaam’, klinkt het. ‘Ik hoop ook dat ze goed kunnen omgaan met de moeilijkere delen van de reis. Soms moet je door het duister om bij een mooiere plek te komen, maar dat maakt die plek nog zoveel mooier.’