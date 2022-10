Koning Charles verkoopt paarden van zijn moeder

De Britse koning Charles verloopt 14 renpaarden van zijn moeder, de onlangs overleden Queen Elizabeth.

Het is bekend dat Elizabeth II een voorliefde had voor dieren. Ze had haar honden (de corgi’s), maar had ook een passie voor paarden. Ze reed graag te paard en had er ook een aantal in eigendom.

Haar zoon en troonopvolger Charles, zal nu veertien paarden verkopen. Dat deelde het veilinghuis Tattersall mee.

Bij de verkochte paarden zitten onder meer de in koninklijke kringen bekende Just Fine en Love Affairs.

‘Hier is niets speciaals aan’, zegt woordvoerder Jimmy George van Tattersall mee. ‘Elk jaar verkoopt het Paleis wel paarden. Je kan ze nu eenmaal niet allemaal behouden.’

George beklemtoont daarmee dat ver de verkoop van de paarden niet inhoudt dat er een einde komt aan de link tussen het Britse koninklijk huis en racepaarden. ‘Eigenaars verkopen hun paarden, dat ligt voor de koningin niet anders dan voor anderen’, zegt hij.

Elizabeth erfde de liefde voor paarden van haar vader, George VI. Daardoor kreeg ze het kweekcentrum Royal Stud in Sandringham in handen.

John Warren, die mede verantwoordelijk was voor het ‘paardenbeleid’ van de koningin, zei vroeger al dat die interesse haar kon afleiden van haar andere verplichtingen en dat het impuls gaf aan de Britse paardensport. ‘Het zat in haar DNA’, zegt hij op de BBC. ‘Als ze geen koningin was geweest, had ze zeker een roeping in de paardensport gevonden.’