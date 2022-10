Anderlecht bevestigt ontslag van Felice Mazzu

Anderlecht zet de samenwerking met trainer Felice Mazzu stop. De coach betaalt het gelag voor de slechte resultaten: de Belgische recordkampioen staat slechts twaalfde. Paars-wit verloor dit seizoen al acht van zijn veertien competitiewedstrijden. Beloftencoach Robin Veldman neemt voorlopig over.

De 56-jarige Mazzu kreeg de bons na de teleurstellende prestatie zondag in de stopgezette klassieker bij Standard. Anderlecht stond er na 63 minuten 3-1 in het krijt toen de wedstrijd definitief gestaakt werd omdat fans van paars-wit het terrein met vuurpijlen bestookten.

‘Aan de basis van die beslissing liggen de resultaten die na veertien speeldagen ver onder de verwachtingen blijven’, zei Anderlecht op haar website. Robin Veldman, de coach van de RSCA Futures in 1B, neemt tijdelijk over, in afwachting van een nieuwe hoofdtrainer. De hulptrainer van Mazzu, Samba Diawara, blijft aan boord. Hij gaat samen met Guillaume Gillet de beloften in de Challenger Pro League leiden.

Mazzu werd deze zomer hoofdcoach van Anderlecht. Hij maakte de overstap van stadsgenoot Union, waarmee hij twee seizoen lang furore maakte op de Belgische velden. Mazzu leidde de Unionisten eerst naar een titel in 1B om vervolgens vorig seizoen pas in de play-offs te buigen voor Club Brugge. Union werd uiteindelijk vicekampioen.

Tegen Anderlecht won Union in een seizoen tijd vier keer. Dat trok de aandacht van het bestuur van paars-wit. Tegen de zin van Union trok Mazzu naar de andere kant van Brussel. Hij werd er de eerste Waalse coach in de clubgeschiedenis en de opvolger van de naar Burnley vertrokken Vincent Kompany.

Anderlecht was voor Mazzu de vierde club op het hoogste niveau. Hij was eerder aan de slag bij Charleroi, Genk en Union. In tweede klasse leidde hij ook Tubeke en WS Woluwe.