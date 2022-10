Gemengde Chinese groeicijfers overtuigen niet

De Chinese groei veerde in het derde kwartaal op tot 3,9 procent, maar het beeld blijft gemengd en de machtsgreep van Xi in de partijtop voedt de twijfels. De beurzen in China reageerden negatief, de Europese openden groen.

Even leek er goed nieuws: met een groei van het bbp van 3,9 procent in het derde kwartaal overtrof China de verwachtingen en lijkt de economie eindelijk weer wat op te veren. Ter vergelijking: in het voorgaande kwartaal bedroeg diezelfde groei amper 0,4 procent. Toch overtuigen de nieuwe cijfers niet. Ze zijn fors lager dan de al bescheiden officiële Chinese groeidoelstelling van 5,5 procent voor het volledige jaar. Maar dat is lang niet de enige reden. Enkele tegenvallers en de duidelijke machtsgreep van Xi Jinping voeden de groeiende scepsis over de langetermijnvooruitzichten voor de Chinese economie.

Partijcongres

De economische cijfers werden een week later gepubliceerd dan voorzien. Dat had alles te maken met het twintigste partijcongres van de Communistische partij. Daar werd de derde ambtstermijn van president Xi Jinping officieel ingeluid. Zijn greep op het land is daarmee weer steviger geworden (DS 23 oktober).

De markten in Azië reageerden maandag negatief toen bleek dat de partijtop vol zit met Xi-vertrouwelingen. Daardoor groeit de vrees dat Xi zijn onbegrensde macht zal gebruiken om zijn eigen visie verder door te drukken. Daarbij is ‘Gedeelde Welvaart’ belangrijker dan economische groei. Met Xi aan het hoofd wordt ook gevreesd dat het zero-covid-beleid wordt verdergezet. Die strenge aanpak met tal van lockdowns berokkent de economie veel schade. De beurs van Hongkong zakte tot 5 procentpunt lager en de beurs in Shanghai verloor een klein procentpunt. De Europese beurzen openden wel in het groen.

Gemengd beeld

De kwartaalcijfers zelf tonen een gemengd beeld. Zoals altijd werd de Chinese groei vooral aangezwengeld door snel stijgende investeringen van de overheid in infrastructuur (+11,6 procent), terwijl ook de industriële productie in China de verwachtingen overtrof (+6,3 procent). De export groeide met 5,7 procent, maar de import steeg slechts met 0,3 procent, het laagste niveau sinds april.

Dat laatste was lang niet het enige tegenvallende cijfer. Zo steeg de werkloosheid in september tot 5,5 procent, na vier maanden van dalingen. Vooral Chinese jongeren tussen de 16 en 24 jaar hebben veel moeite om een baan te vinden: in deze categorie zit maar liefst 17,9 procent van de jongeren zonder werk. En de groei van de winkelverkopen, een belangrijke indicator van de consumentenvertrouwen in China, vertraagde het voorbije kwartaal tot 2,5 procent. In augustus noteerde het land nog een toename met 5,4 procent.

Vastgoedcrisis

De diepe crisis in de Chinese vastgoedsector woekert bovendien voort. De investeringen in vastgoed daalden de eerste negen maanden van dit jaar met 8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gigantische sector – goed voor 29 procent van de totale Chinese economie – kromp voor het vijfde opeenvolgende kwartaal. De huizenprijzen daalden in september voor de dertiende maand op rij.