Rusland verstevigt verdedigingslinie rond Hirske

De oorlog in Oekraïne woedt momenteel vooral in het zuiden. Maar Rusland houdt ook het oosten van het land in het oog, zoals in de kleinere stad Hirske.

Nieuwe satellietbeelden van Maxar Technologies tonen aan dat Rusland in Oekraïne zijn verdedingsgordel rond de bezette stad Hirske heeft uitgebreid. Op de beelden is te zien dat vier rijen van piramides in cement zijn opgetrokken om een verdere doorbraak van Oekraïense troepen naar het oosten van het land te voorkomen.

De strategie zou in twee delen zijn gebeurd. Een eerste ingreep zou zijn begonnen op 25 september, het tweede gedeelte tussen 30 september en 5 oktober.

Twee Russische bronnen noemen het een ‘tweede verdedigingslinie’ voor het geval dat Oekraïne probeert een doorbraak te forceren in het gebied.

De Russische zender Zvedza TV noemde de piramides als eerste de ‘Wagner-linie’, een verwijzing naar de Russische privémilitie.

Er is sprake van dat de verdedigingsgordel nog met meer dan 200 kilometer zou worden uitgebreid, maar daar is nog geen spoor van te zien.