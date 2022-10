Afvalbedrijf Ivago vraagt 5 miljoen euro extra aan stad Gent

Het Oost-Vlaamse afvalbedrijf Ivago vraagt voor volgend jaar 5 miljoen euro extra aan de stad Gent. Door de stijgende brandstof- en personeelskosten zijn het ophalen van huisvuil en de uitbating van recyclageparken en verbrandingsovens erg duur geworden, zegt het bedrijf.

De stad Gent moet over de brug komen met meer werkingsgeld, vindt de afvalintercommunale Ivago, die ook in buurgemeente Destelbergen actief is. De voorbije jaren werd geïnvesteerd in een wagenpark op cng en vandaag rijdt zowat 60 procent van de 180 ophaalwagens op het dure aardgas. De brandstofkost is het afgelopen jaar echter verdubbeld tot bijna 2 miljoen euro en er zijn niet genoeg vuilniswagens die niet op aardgas rijden. ‘Onze werkingskosten zijn dus enorm gestegen’, zegt Alain Neels, operationeel directeur van Ivago. ‘We hopen dat ze de komende jaren nivelleren.’

Ivago legt de laatste hand aan een projectie voor 2023 en vindt dat de dotatie – een slordige 50 miljoen euro – omhoog moet. ‘We kunnen de nodige 5 miljoen euro onmogelijk zelf betalen’, zegt Neels. ‘We moeten daarvoor terugvallen op de stad Gent en de gemeente Destelbergen.’ Door de indexering zijn ook de vuilnisophalers en het andere personeel duurder geworden en in de verbrandingsovens is vooral de aankoop van bepaalde chemicaliën erg duur geworden.

Toch zijn de verbrandingsovens paradoxaal genoeg ook een bron van extra inkomsten. Ivago oogst elektriciteit en stoom met de warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces. Door de gestegen elektriciteitsprijs worden zo extra inkomsten gegenereerd, al compenseren die lang niet de bijkomende uitgaven.

Bovendien kijkt de directie ook bezorgd naar de regelgeving die federaal in de steigers staat om een overwinstbelasting in te stellen op energiebedrijven. Indien die ook op intercommunales van toepassing is, zouden de cijfers nog dieper in het rood gaan.

Woensdag is er bij Ivago een Raad van Bestuur die zich over de budgettaire kwestie buigt. Hoe die begrotingsoefening zal lopen, is nog niet duidelijk. Gent moet de komende jaren net besparen en kijkt voor bezuinigingen onder meer naar Ivago. Het stadsbestuur zegt dat de gestegen kostprijs van brandstoffen en energie bij alle partners van de stad ‘deel uitmaakt van de lopende budgetbesprekingen voor 2023’.

In heel Vlaanderen

Ivago beschikt over het grootste aardgastankstation van België, maar is niet de enige afvalintercommunale die zwaar heeft ingezet op cng. De voorbije jaren bestond een brede politieke consensus over de plaats van de alternatieve brandstof in de energietransitie. Elektrische vrachtwagens zijn namelijk nog niet marktrijp en cng zou milieuvoordelen hebben. Bovendien zou cng-infrastructuur op termijn omgebouwd kunnen worden voor waterstof.

Intercommunales in heel Vlaanderen hebben de voorbije jaren dan ook cng-voertuigen aangekocht. In Oost-Vlaanderen deden onder meer Ilva (Aalst) en Verko (regio Dendermonde) dat. Ook in Antwerpen rijden dienstvoertuigen op cng en intercommunales als Igean communiceerden de voorbije jaren over aangekochte voertuigen. In West-Vlaanderen deed Imog dat en in Limburg Bionerga. Ook elders in Vlaanderen stijgen de brandstofkosten voor afvalophaling en zal die factuur uiteindelijk bij de lokale besturen belanden.