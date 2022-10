Standard-speler vraagt vriendin ten huwelijk op het veld

Tussen de regen van vuurpijlen en de rellen na de wedstrijd tegen Anderlecht ging Standard-speler Aron Dønnum voor een bomvol stadion op één knie om zijn vriendin, Noors international Celin Bizet, ten huwelijk te vragen. ‘Dit was het perfecte moment’, vond de bruidegom in spe.

Wat een contrast. Terwijl Anderlecht een van de donkerste dagen uit de clubgeschiedenis beleefde, maakte Aron Dønnum er een onvergetelijke avond van voor hem en zijn vriendin. Het hele stadion was getuige van hoe hij, omringd door alle spelers en stafleden, zijn vriendin ten huwelijk vroeg. ‘Elle a dit oui’, kondigde de stadionspeaker aan, waarop heel Sclessin in juichen losbarstte.

‘Het was gepland. Maar als we hadden verloren, had ik het niet gedaan’, gaf de Noorse winger achteraf toe voor de camera van Eleven Sports. ‘Dit was het perfecte moment. We zijn nu twee jaar samen en ik hou ongelofelijk veel van haar. Ik wist dat ze heel graag wilde trouwen. Dus nee, er was geen risico dat ze ging weigeren’, lachte de toekomstige bruidegom.

‘We zijn een familie’

Slechts een aantal spelers bij Standard, waaronder doelpuntenmaker Philip Zinckernagel, waren op de hoogte van Dønnums plannen. ‘Nico (Raskin, red.) en Barrett (Laursen, red.) wisten ervan. Het was onze taak om de groep samen te brengen zodat Aron zijn aanzoek kon doen. Voor alle andere spelers was het een totale verrassing. Fantastisch, toch? Dit was een big moment voor ons allemaal. Het geeft aan dat we echt een familie zijn, die om elkaar geeft en het beste wil voor mekaar.’

Een mooi tafereel dat jammer genoeg overschaduwd werd door het gedrag van de Anderlecht-supporters. ‘Ik heb wel wat vurige derby’s (sic) meegemaakt in mijn carrière, maar nog nooit eentje die ze hebben moeten stopzetten’, aldus de Deense aanvaller, die deze zomer de oversteek maakte vanuit Griekenland.

‘Het is zonde. Voor ons als ploeg en voor onze supporters. We hadden graag een nog groter feestje gebouwd, maar jammer genoeg staken de bezoekende fans daar een stokje voor. Gelukkig krijgen we de drie punten en was er dat aanzoek van Dønnum. Een mooi einde van een schandalige avond.’