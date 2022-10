Minister Demir: ‘Prijs uitreiken aan verkrachter tart alle verbeelding’

In een opvallend demarche legt minister van Toerisme Zuhal Demir de subsidieaanvraag van de KU Leuven om het 600-jarig bestaan te vieren stil. ‘Ik sta aan de kant van de slachtoffers. Een universiteit moet een veilige omgeving zijn.’

Zuhal Demir (N-VA) wil voor ze als minister van Toerisme verder gaat met een subsidieaanvraag ter waarde van 1,4 miljoen euro van de KU Leuven meer informatie rond de stilte van de KU Leuven na de melding van een verkrachting in 2016. Partijgenoot en minister voor Onderwijs Ben Weyts heeft daartoe het dossier opgevraagd.

‘In deze context is het heel belangrijk dat er eerst duidelijkheid komt’, aldus minister Demir op Radio 1. ‘Wat is daar nog allemaal gebeurd? We moeten alle feiten bekijken.’ Het stoort de minister dat de veroordeelde hoogleraar ongestoord aan de slag bleef nadat de universiteit op de hoogte was van de zeer ernstige feiten.

‘Het was vooral heel stil. Als gewezen studente aan de KU Leuven en als moeder verwacht ik geen stilte, maar transparantie. Wat heeft men ondernomen om te voorkomen dat het weer gebeurt?’, aldus Demir.

De universiteit maakt zich sterk dat geen tuchtmaatregelen konden worden genomen om de loop van het onderzoek niet te hinderen. De advocaat van het slachtoffer zegt de universiteit niets te verwijten. ‘Niets doen in verband met een onderzoek is nog iets anders dan een prijs uitreiken. Dat is een slag in het gezicht van alle slachtoffers en tart alle verbeelding’, klonk het bij de minister. Ze refereerde naar de oorkonde van de Onderwijsraad die de veroordeelde professor twee maanden na de klacht in 2018 heeft mogen ontvangen, zoals Het belang van Limburg zaterdag schreef. ‘

‘Een melding maken is heel moeilijk voor slachtoffers. We moeten te allen tijde aan hun kant staan. De studenten die betrokken waren bij de doop van Sanda Dia zijn onmiddellijk geschorst. Een tuchtprocedure is niet ondergeschikt aan strafonderzoek’, aldus nog de minister.

Hoogleraar aan de KU Leuven F. D. werd afgelopen donderdag veroordeeld tot 54 maanden cel voor de verkrachting van een studente. Minstens de decaan van de faculteit was al in 2016 op de hoogte van de feiten, en het rectoraat sinds midden 2018. Toch werd de hoogleraar pas in september 2018 op non-actief gezet. Die inactiviteit en stilte dreigen de universiteit nu 1,4 miljoen aan subsidies voor de viering van haar 600-jarig bestaan te kosten.