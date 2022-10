Slapen bij twaalf graden en niet langer dan drie minuten douchen. Het zijn maar enkele maatregelen in een nieuw plan dat jeugdkampen en meerdaagse schooluitstappen betaalbaar moet houden. ‘Anders dreigt jeugdtoerisme een luxeproduct te worden.’

Nog voor de paasvakantie zullen 400.000 kinderen en jongeren overnachten in een Vlaams jeugdverblijf of hostel, goed voor 950.000 overnachtingen. Maar ook in die sector hakken de stijgende energieprijzen ...