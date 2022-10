Braziliaanse politicus verwondt twee agenten met granaat bij arrestatie

De Braziliaanse politicus Roberto Jefferson heeft zondagavond (lokale tijd) twee politieagenten verwondt met een granaat. De mannen kwamen hem arresteren op bevel van het Hooggerechtshof.

Jefferson stond al onder huisarrest, omdat er een onderzoek naar hem loopt wegens mogelijke betrokkenheid bij het maken van nepnieuws. Afgelopen vrijdag beledigde hij vervolgens in het openbaar een rechter, waarop een hogere rechter besloot dat hij het gedurende de loop van het onderzoek in de gevangenis gezet moest worden.

Toen politieagenten bij het huis van Jefferson aankwamen gooide hij een granaat. Twee agenten werden door scherven geraakt. Daarop volgde een urenlange omsingeling, waarbij door beide partijen herhaaldelijk geschoten zou zijn. Jefferson gaf zichzelf uiteindelijk over. Na zijn arrestatie verzamelde een menigte zich bij zijn huis, om te protesteren tegen zijn aanhouding.

Jefferson is een bondgenoot van president Jair Bolsonaro, maar die probeerde zich na het incident snel van zijn medestander te distantiëren. Iemand die de politie aanvalt, moet behandeld worden als een crimineel, zo zei Bolsonaro zondagavond in een videoboodschap. Jefferson zegt dat het zijn bedoeling was de auto te raken en dat zijn aanval niet gericht was tegen de twee agenten. De mannen werden voor hun verwondingen behandeld in het ziekenhuis, maar mochten daarna naar huis.

Naast de verdenking van het produceren van nepnieuws en het beledigen van een politicus, heeft Jefferson nu ook een aanklacht voor poging tot moord aan zijn broek.