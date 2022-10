KV Oostende zegeviert in belangrijk kelderduel tegen Zulte Waregem

Een storm van ontlading aan zee: KV Oostende kroonde zich zondagavond tot winnaar van de kelderkraker (2-1) tegen Zulte Waregem na een laat doelpunt van de ingevallen Atanga, en klimt zo voorlopig uit de gevarenzone. Mooi was het allemaal niet, van levensbelang wel. Want KVO slaat opnieuw een kloofje van drie punten met de degradatieplaatsen.

Wees gerust: in Oostende schoten de fans niet met vuurpijlen naar elkaar, maar meerwaardezoekers moesten zondagavond evenmin aan zee zijn. Daar stond een zenuwachtige kelderkraker op het programma, zo’n wedstrijd waar twee laagvliegers het met de daver op het lijf tegen elkaar opnemen.

Zulte Waregem leek in geen jaren op de ploeg die Anderlecht donderdag nog over de knie legde, terwijl KVO pas in minuut 45 (!) voor de eerste keer op doel kon schieten. Dat was wél meteen prijs: een goede aanval ging via Hornby tot bij Boonen, en die trof tijdens bij zijn eerste basisplaats sinds 8 augustus 2021 raak. Een lichtpunt na een eerste helft die bol stond van de irritante fouten, slechte passes en een gebrek aan kwaliteit. En waar KVO-doelman Phillips de bezoekers twee keer goed van een openingstreffer hield. Kortom: een pot degradatievoetbal. Wel eentje met drie gouden punten als inzet.

Gouden wissel

De tweede helft was alvast een stuk onderhoudender. KVO vatte de tweede helft veel beter aan en plakte Essevee meteen tegen het eigen doel. Bostyn hield Hornby van de 2-0, en ook de goed ingelopen Boonen kwam dicht bij een tweede roos. Dat tempo was niet te houden, wist men ook in Waregem. Langzaam maar zeker schoven de bezoekers rond het uur op richting het vijandige doel. Maar uitgespeelde kansen creëren bleek o zo moeilijk. Als er gedreigd moest worden, keek men vooral naar de stevige Offor. Bij Oostende vergaten ze terwijl dat Vossen ook nog meedeed. Die hadden we de hele match nog niet gezien, maar de gelijkmaker in minuut 70 kwam wel van zijn voet. Een droge knal in de korte hoek zette Essevee op gelijke hoogte. Het bezoekersvak ontplofte. (Lees verder onder de foto)

Ook Vanderhaeghe besloot om in te grijpen: Atanga en Bätzner moesten tijdens het slotkwartier voor snelheid én een broodnodige zege zorgen. Een geslaagde zet, zo bleek. Atanga werd weggestuurd en dook plots op voor de neus van Bostyn. Afleggen naar Hornby moest eigenlijk altijd, maar de Ghanees knalde zelf proper raak in de korte hoek. 2-1 voor KV Oostende, en opnieuw een kloofje van drie punten met de gevarenzone. Een storm van ontlading was het resultaat. KVO kreeg - tevergeefs - nog kansen om de score aan te dikken. De Kustboys mochten met een eerste zege in zes wedstrijden eindelijk nog eens vieren, maar beseffen hopelijk dat de weg naar het behoud nog érg lang wordt.