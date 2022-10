Anderlecht-fans bestoken veld Standard met vuurpijlen: wedstrijd voortijdig afgefloten

De clasico tussen Standard en Anderlecht is bij een 3-1 tussenstand afgefloten na iets meer dan een uur spelen. De RSCA-fans misdroegen zich herhaaldelijk door vuurwerk, stoeltjes en lampen op het veld te gooien, een forfaitzege voor de Rouches is in de maak. Vermoedelijk zijn ook de dagen van Anderlecht-trainer Felice Mazzu geteld.