Demir houdt Vlaamse subsidies gegijzeld tot KU Leuven duidelijkheid verschaft over verkrachting door hoogleraar

De Vlaamse minister van Justitie is niet te spreken over de manier waarop de KU Leuven een verkrachtingszaak in haar gelederen heeft aangepakt: ‘We moeten keihard zijn voor een instelling die een verkrachting niet meteen veroordeelt.’

Het dossier van de verkrachting van een studente door een hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven krijgt een staartje van 1,4 miljoen euro. Hoogleraar F. D. werd afgelopen donderdag veroordeeld tot 54 maanden cel voor de zeer ernstige feiten. Maar ondertussen is gebleken dat minstens de decaan van de faculteit al in 2016 op de hoogte was van de feiten, en het rectoraat sinds midden 2018. Toch werd de hoogleraar pas in september 2018 op non-actief gezet.

‘Mensen die hiervan op de hoogte waren en bleven zwijgen, horen niet thuis in de academische wereld. Als gewezen studente van de KU Leuven, maar bovenal als burger, verwacht ik meer dan een muisstil rectoraat’, staat te lezen in een persbericht van de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA), die zich al eerder op Twitter had uitgelaten over de zaak. ‘We moeten keihard zijn voor een instelling die een verkrachting niet meteen veroordeelt. Je kunt het als grootste universiteit van het land niet maken om wel op de eerste rij te staan voor Vlaamse subsidies, maar je te verstoppen voor je maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

De universiteit had voor de viering van 600 jaar KU Leuven een subsidiedossier ingediend voor bouwwerken. Het totaal van de gevraagde steun bedraagt 1,4 miljoen euro. Die wordt geschrapt tot er meer duidelijkheid komt van het rectoraat.

InHet Belang van Limburg reageerde de KU Leuven een eerste keer publiekelijk op de feiten. Volgens de universiteit is haar passieve houding te wijten aan een vraag van de gerechtelijke autoriteiten om niets te ondernemen, om het strafonderzoek niet in gevaar te brengen. ‘In 2018 hebben wij een eerste officiële melding gekregen die nodig was om stappen te kunnen zetten’, zegt de KU Leuven.