Canadees toptalent Auger-Aliassime triomfeert in Antwerpen

Félix Auger-Aliassime is de eindwinnaar van de zevende editie van de European Open. Het Canadese tweede reekshoofd versloeg op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 36) in twee sets. De partij duurde 1 uur en 23 minuten.

Beide tennissers hadden deze maand de topvorm beet. Auger-Aliassime triomfeerde vorig weekend nog in Firenze, Korda schopte het zeven dagen geleden tot de finale in Gijon, maar botste daarin op de Rus Andrey Rublev.

Het ging gelijk op tot 2-2, maar dan sloeg Auger-Aliassime een kloofje. De Canadees won tweemaal zijn opslag en snoepte Korda tussendoor de opslag af, goed voor een 5-2 voorsprong. Korda kon de scheve situatie niet meer rechtzetten en verloor de eerste set met 6-3.

Zelfde scenario in de tweede set, toen Korda bij 2-2 zijn opslag verloor. Auger-Aliassime bleef zelf foutloos en liep uit naar 4-2 en 5-3. De Canadees kwam niet meer in de problemen, benutte zijn eerste matchpunt en serveerde uit naar 6-4 setwinst.

Auger-Aliassime volgt op de erelijst de Italiaan Jannik Sinner op, die vorig jaar in de finale de Argentijn Diego Schwartzman versloeg.