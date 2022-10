Eli Iserbyt en Fem van Empel bewijzen suprematie in de Wereldbeker

Eli Iserbyt heeft een perfecte drie op drie gescoord in de Wereldbeker veldrijden. In het Tsjechische Tabor zwaaide hij de concurrentie drie ronden voor het einde al uit. Ook de Nederlandse Fem van Empel blijft foutloos.

Na het Amerikaanse tweeluik in Waterloo en Fayetteville trok de Wereldbeker veldrijden vandaag naar het Tsjechische Tabor. Eli Iserbyt, winnaar van de eerste twee manches, ging er van start als uitgesproken favoriet.

Quinten Hermans, enkele dagen geleden nog winnaar van de cross in Ardooie, schoot als eerste uit de startblokken. Toch waren het Iserbyt en Laurens Sweeck die meteen een kloofje konden slaan. Die duo-aanval luidde een definitieve schifting in. Halfweg cross bleven - behalve Iserbyt, Sweeck en Hermans - ook Michael Vanthourenhout en Europees kampioen Lars van der Haar nog over in de kopgroep.

In de op twee na laatste ronde stak Iserbyt opnieuw het vuur aan de lont. Het was aan Laurens Sweeck om te reageren. Onder zijn impuls kwam het achtervolgende groepje nog tot op een drietal seconden. Van der Haar deed nadien nog een ultieme counter, maar ook hij kon Iserbyt niet meer van de zege in Tabor houden.

Vanthourenhout mocht als derde man het podium op, voor Sweeck en Hermans. Al was het luidste applaus voor thuisheld Zdenek Stybar, die als zeventiende met een brede glimlach over de streep kwam. Iserbyt trekt dankzij zijn overwinning met een maximumscore van 120 punten naar de volgende manche in Maasmechelen.

Hattrick Fem van Empel

Ook Fem van Empel heeft in Tabor de derde manche van de Wereldbeker veldrijden naar haar hand gezet. Annemarie Worst, Van Empel en Puck Pieterse waren de drie sterkste rensters in de wedstrijd. Na een zeer snelle en gesloten race vloog Van Empel in de slotronde weg van haar twee metgezellen. De Nederlandse pakt zo ook drie op drie in de Wereldbeker en verstevigt haar leidersplaats.