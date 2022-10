Salman Rushdie blind aan één oog na aanval

De aanval op Salman Rushdie in augustus heeft de auteur het zicht aan een oog en het gebruik van een hand gekost. Dat zegt zijn literair agent Andrew Wylie in de Spaanse krant El País.

Toen begin deze maand de Nobelprijs Literatuur werd uitgereikt gold Rushdie als kanshebber. Hoe de schrijver eraan toe was nadat hij in augustus werd aangevallen voor een lezing in de staat New York, was toen nog niet bekend. Zijn literair agent, de Amerikaan Andrew Wylie, bevestigt in een interview met de Spaanse krant El País dat de schrijver het zicht aan een oog en het gebruik van een hand voorgoed kwijt is.

Wylie wil in het interview niet kwijt waar de auteur revalideert, of zelfs of hij nog in een ziekenhuis ligt. Uit het gesprek blijkt wel de brutaliteit van de aanval. ‘Hij had drie ernstige steekwonden in de hals en vijftien in zijn bovenlichaam’, zei Wylie. ‘Doordat de zenuwen in zijn ene arm zijn doorgesneden kan hij die hand niet meer gebruiken.’

Nadat ayatollah Khomeini in februari 1989 had opgeroepen om Rushdie te doden voor vermeende beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed in zijn boek De duivelsverzen leefde de Brits-Amerikaanse schrijver ongeveer tien jaar ondergedoken. Ook daarna kreeg hij periodiek extra bescherming.

Met Wylie heeft hij meermaals de mogelijkheid besproken dat hij toch nog zou worden aangevallen, blijkt uit het interview. ‘De voornaamste dreiging, zo lang na de fatwa, was altijd dat een onbekende uit het niets zou opduiken en hem zou aanvallen’, zegt Wylie. ‘Zoals met John Lennon is gebeurd. Maar daar is geen bescherming tegen mogelijk.’

Pamuk en Spiegelman

Wylie is ook de agent van de Turkse schrijver Orhan Pamuk, die door de Turkse regering wordt beschuldigd van ‘het beledigen van de Turkse staat’, onder meer omdat hij de Armeense genocide een genocide noemt. ‘Nationalisme en fundamentalisme nemen overal ter wereld toe’, zegt Wylie. ‘In Italië en de rest van Europa, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten, waar de helft van de bevolking gelooft dat Joe Biden zijn verkiezingsoverwinning heeft gestolen van Donald Trump. Ze juichen een man toe die niet alleen incompetent is, maar ook een oplichter, een dief en een leugenaar.’

‘Maus van Art Spiegelman is verboden in sommige Amerikaanse schoolbibliotheken’, klinkt het. ‘Religieus rechts gedraagt zich belachelijk. Het is beschamend, maar op dit moment is het in de VS een kracht om rekening mee te houden.’

De aanvaller van Rushdie wordt beschuldigd van poging tot moord en slagen en verwondingen. Hij heeft bekendgemaakt dat hij onschuldig zal pleiten.