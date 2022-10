Genk steviger leider na duidelijke zege op veld van Antwerp

Racing Genk heeft met 1-3 gewonnen op het veld van Antwerp. De Limburgers scoorden met een pareltje van Bryan Heynen en twee keer dankzij Paul Onuachu, maar de uitblinker was opnieuw Mike Trésor, die alle drie de doelpunten aangaf.

De topper tussen nummers een en twee in de stand was aangenaam, met als eerste hoogtepunt de 0-1. Het was millimeterwerk, maar de VAR in Tubeke kon na minutenlang lijntjes trekken alsnog uitsluitsel brengen: Bryan Heynen stond dan toch niet buitenspel voor zijn heerlijke openingstreffer op aangeven van Mike Trésor na iets minder dan een kwartier voetballen. Het doelpunt is al het zesde van het seizoen voor de Genk-aanvoerder en toch zal hij deze voltreffer misschien nog een tikje meer koesteren. Niet alleen omwille van de setting - een topper in de sfeervolle Bosuil -, maar ook en vooral door de makelij: met een prachtige volley.

Antwerp was goed aan de wedstrijd begonnen, het kreeg zelfs wat kansen, maar het was dus de competitieleider die op voorsprong klom. Daarna was Antwerp van slag, het kon niet meteen reageren. Het ontsnapte nog aan 0-2 - Onuachu miste het onmisbare -, al was dat slechts uitstel van executie. Butez verwerkte een corner niet goed, de bal ging via het bovenlichaam van De Laet over de lijn. Genk was in die fase van de wedstrijd gewoon beter dan Antwerp.

Op de tribunes werd al gevreesd voor een nieuwe blamage zoals tegen Standard (toen 3-0 na negen minuten), zeker toen Vincent Janssen twee keer naliet om de aansluitingstreffer te scoren. Het leek zo weer een frustrerende namiddag te worden waarin alles mislukte, maar uiteindelijk kon Janssen Vandevoordt toch kloppen. De goalie zag er bij die fase niet geweldig uit, de Nederlandse spits zette zich goed door en was lucide genoeg om de juiste keuze te maken: 1-2, wat meteen ook de ruststand was.

Op zoek naar de gelijkmaker

Antwerp schakelde in de tweede helft nog een versnelling hoger, met vaak een sterke Janssen in de spits. De Nederlander bediende zijn landgenoot Ekkelenkamp, die beter had moeten doen met de opgelegde kans: hij besloot voorlangs. Het was meer dan eens heet voor de goal van Genk-keeper Vandevoordt, die nog een omhaal van Gerkens van onder zijn lat moest ranselen. Tussendoor mocht Munoz zeer tevreden zijn dat hij ontsnapte aan een tweede gele kaart, Van Bommel was terecht boos.

Over Van Bommel gesproken: slechts een paar tellen na een drievoudige wissel, waarmee hij hoopte eindelijk de 2-2 af te dwingen, gebeurde net wat niet in zijn plannetje stond: aan de overzijde viel de 1-3. De Genkse topspits Onuachu kopte een scherp aangesneden vrije trap van man van de match Trésor overhoeks binnen. Genk greep zo wel zijn momenten, terwijl Antwerp naliet om dat te doen, wat in een leuke topper het verschil maakte.

De cijfers van Antwerp de laatste weken zijn matig: drie keer verloren in de laatste vijf wedstrijden, al was de match tegen Genk nochtans goed. De Limburgers winnen dan weer voor de zevende match op rij en zijn ongeslagen sinds de openingsspeeldag. Peter Croonen mag dan wel zeggen dat er nog niet aan de landstitel gedacht wordt bij de blauw-witten, maar dit zijn wel de statistieken van een kampioen. Met vier punten voorsprong op Antwerp en acht op Club Brugge en Union kan Genk zich stilaan niet meer verstoppen.