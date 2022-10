Bouchez wil ‘nu al locaties vastleggen voor bouw nieuwe kerncentrales’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil dat de federale regering nu al locaties aanduidt voor nieuwe kerncentrales. De bouw daarvan moet na de verkiezingen van 2024 meteen beginnen.

‘De nieuwe federale regering moet meteen na de verkiezingen van 2024 de bouw van nieuwe kerncentrales goedkeuren.’ Dat zei Georges-Louis Bouchez live vanaf zijn partijcongres in De zevende dag. Bouchez wijst erop dat het zo’n vijftien jaar duurt voor een kernreactor operationeel is (vanaf het moment van zijn bouw). Daarom moet er volgens hem nu al besloten worden waar er zouden kunnen komen. Bouchez wil ook de vijf bestaande kerncentrales in België langer openhouden.

Hij geeft ook een sneer naar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), ‘die het vaak over batterijen heeft’. ‘Die zijn de oplossing niet. Ze produceren geen elektriciteit’, zei de MR-voorzitter. ‘Ze probeert ons wijs te maken dat we er zullen raken met batterijen.’

Taxdown

Bouchez pleit al lang voor het openhouden van de kerncentrales. ‘De burgers zijn het met me eens dat we de kernuitstap moeten uitstellen’, zei hij een jaar geleden al in een interview met De Standaard. ‘Ik wil hen in de ogen kunnen kijken wanneer in 2025 de stroom uitvalt.’ Hij wees er toen ook op dat ‘Frankrijk, de VS, Groot-Brittannië, China en Nederland allemaal investeren in kernenergie’. Bouchez wilde toen al ‘een mix’ van manieren waarop we voorzien in onze energievoorraad: ‘een basislaag kernenergie van tien, twintig procent met daarbovenop hernieuwbare energie’.

Tijdens het congres van de Franstalige liberale partij MR over het project Belgium 2023 herhaalde Bouchez ook nog eens zijn eis om de belastingen te verlagen met 8 miljard euro. De Franstalige liberalen hadden eerder al aangegeven dat ze een zogenoemde taxdown (een verlaging van de belastingen) verkiezen boven een taxshift.