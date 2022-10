Tienduizenden mensen demonstreren in Berlijn tegen Iraans regime

Tienduizenden mensen kwamen zaterdag op straat in Berlijn om hun steun te tonen aan de protesten in Iran. De politie telde 80.000 deelnemers, veel meer dan verwacht.

De organisatoren hadden 50.000 mensen verwacht, maar dat werden er uiteindelijk veel meer. Een indrukwekkende mensenmassa liep door de straten van Berlijn, met Iraanse vlaggen en borden met daarop de slogan ‘Woman, Life, Freedom’. Volgens de organisatoren kwamen Iraniërs uit de VS, Canada en uit de hele EU om mee te protesteren.

De betoging was een initiatief van het ‘Woman* Life Freedom Kollektiv’, dat zich inzet tegen onderdrukking en discriminatie in Iran. Heel wat organisaties steunden de oproep.

Foto: reuters

In Iran wordt sinds meer dan een maand geprotesteerd na de dood van de 22-jarige Iraanse Koerdische Mahsa Amini. De Koerdisch-Iraanse vrouw werd toen ze op ­familiebezoek was in Teheran, hardhandig gearresteerd door de zedenpolitie vanwege ‘ongepaste kleding’. Onder haar hidjab waren enkele lokken haar zichtbaar. De jonge vrouw belandde in een coma en stierf drie dagen later.

Foto: epa-efe

Volgens de in Oslo gevestigde ngo Iran Human Rights (IHR) zouden bij het neerslaan van de protesten in Iran meer dan 120 demonstranten zijn omgekomen.