Rishi Sunak stelt zich officieel kandidaat voor premierschap

Rishi Sunak, voormalig Brits minister van Financiën, heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het partijleiderschap bij de Conservatieven en dus het premierschap.

‘Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we staan voor een diepe economische crisis’, zo schreef Rishi Sunak op Twitter. ‘Daarom stel ik me kandidaat om de leider te worden van de Conservatieve Partij en om jullie nieuwe premier te worden.’ Daarmee bevestigt Sunak, zoals verwacht, zijn kandidatuur om Liz Truss op te volgen. Die stapte donderdag op na amper 45 dagen aan de macht.

Ten laatste eind volgende week moet er duidelijkheid zijn over de opvolging van Truss. Kandidaten moeten van de conservatieve leden van het Lagerhuis minstens honderd nominaties (op 357 parlementsleden) krijgen. Volgens de BBC had Sunak gisteren al de steun van meer dan 120 parlementsleden. Penny Mordaunt - die al officieel kandidaat was - zou volgens de Britse openbare omroep dan weer niet veel meer dan 20 parlementsleden overtuigen.

Oud-premier Boris Johnson heeft zijn kandidatuur nog niet officieel gemaakt. Hoewel zijn kamp beweert dat het geen probleem is, blijft het voorlopig onzeker of hij de steun krijgt van honderd parlementsleden die nodig is om zich kandidaat te stellen. Officieel hebben er nog maar 53 hun stem aan hem verleend. De kritiek op Johnson laait hoog op. Volgens The Guardian zouden meerdere partijleden zich terugtrekken uit de partij.