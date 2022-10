Milan-coach Pioli steeds scherper voor Charles De Ketelaere: ‘Hij moet meer doen, punt’

AC Milan won vrijdagavond overtuigend met 4-1 van Monza. Een van de sterkhouders was Divock Origi, die voor het eerst in de basis stond. Die andere jonge Duivel, Charles De Ketelaere, kon opnieuw heel wat minder overtuigen. Dat zag ook zijn coach Stefano Pioli: ‘Hij moet de concurrentie van Diaz accepteren.’

Charles De Ketelaere moest - net zoals Aster Vranckx - opnieuw tevreden zijn met een invalbeurt. Bovendien zag hij zijn concurrent Brahim Diaz opnieuw indruk maken en scoren, zelfs twee keer. Toen de middenvelder naar zijn bil greep, kreeg De Ketelaere zijn kans. Maar die greep hij opnieuw niet.

Zijn prestatie mist overtuiging en grinta. Hij lijkt soms wel te bezwijken onder de concurrentiedruk van Diaz. ‘In een geweldige club als deze moet je de concurrentie accepteren en de coach overtuigen’, is Pioli duidelijk over de jonge Belg. ‘De Ketelaere heeft de kwaliteit om onze aanvalsfase te beïnvloeden. Maar hij moet meer doen, dat weet hij ook. Hij heeft nog tijd nodig, maar de wil van de jongen telt. Als je bij een topclub speelt, en dat is AC Milan, dan moet je deze competitie absoluut accepteren en elke dag beter doen dan je partner (Diaz, red.) om de manager te overtuigen.’

Maar waar De Ketelaere een slappe match speelde, schitterde Diaz weer. Het wordt dus steeds moeilijker voor de jonge Belg om Diaz uit de basiself te spelen. ‘Als Diaz gezond is, kun je zien dat zijn tegenstanders worstelen om hem op te vangen’, vertelt Pioli. Toch heeft de coach ook bemoedigende woorden over voor de Belg: ‘Ik vind hem een geweldige spits. Hij heeft alles om het te maken: hij is compleet. Alleen komt het er nog niet echt uit.’