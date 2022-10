Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz overleden

Dietrich Mateschitz, de oprichter van Red Bull, is na een lange ziekte overleden. Hij werd 78 jaar.

De miljardair uit Oostenrijk speelde een belangrijke rol bij de oprichting van het formule 1-team van Red Bull. Het team vernam het nieuws van zijn overlijden zaterdagavond.

‘Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Dietrich hebben vernomen’, maakte Red Bull Racing-teambaas Christian Horner bekend. ‘Hij was een ongelooflijke man die van formule 1 hield. We zijn hem als team veel verschuldigd. Mijn gedachten zijn bij zijn familie.’

Na de kwalificatie sprak Max Verstappen van een zware dag door het overlijden van Mateschitz. ‘Het is zwaar nieuws voor iedereen’, zei hij. ‘Hij heeft veel betekend voor Red Bull en voor de sport. En voor mij en mijn carrière tot zover, eigenlijk voor heel mijn leven.’

Marketing

Mateschitz was een slimme marketeer. In de jaren 70 werkte hij als marketingexpert voor meerdere bedrijven. Tijdens zijn zakenreizen in Azië leerde hij de markt van energiedranken kennen, toen die in de VS en Europa nog onbekend waren. In Thailand ontdekte hij het drankje Krating Daeng. Samen met de eigenaar ervan, Thai Chaleo Yoovidhya, richtte hij in 1984 de energiedrankfabrikant Red Bull op. Het product zou een van de bekendste energiedranken ter wereld worden en leverde Mateschitz een fortuin van 25 miljard euro op. Op de Forbes-lijst van rijkste mensen ter wereld staat hij op de 51ste plaats.

Onder zijn toezicht begon het merk extreme sporten te sponsoren, zoals surfen, klifduiken, mountainbiken en wintersporten. Hij was de oprichter en eigenaar van het formule 1-team Red Bull Racing. Ook in het voetbal was hij actief met de overname van SV Austria Salzburg, nu bekend als Red Bull Salzburg.

Zoon

Over zijn privéleven is weinig geweten. De Oostenrijker gaf weinig interviews. Hij leefde in Salzburg met zijn vriendin en streed al lange tijd tegen kanker. Wat de gevolgen van zijn dood voor het Red Bull-imperium zullen zijn, is nog niet duidelijk. Zijn enige zoon Mark (30) is een mogelijke opvolger.