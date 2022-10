Jonny Greenwood als filmcomponist van het jaar bekroond op filmfestival Gent, Billie Eilish maakte beste nummer

De Britse componist Jonny Greenwood heeft zaterdag de prijs voor filmcomponist van het jaar gewonnen op de uitreiking van de prijzen voor filmmuziek waarmee het internationale filmfestival van Gent traditiegetrouw werd afgesloten.

Greenwood, eerder genomineerd voor een Oscar, een BAFTA en een Golden Globe, won de prijs voor zijn composities voor de films Power of the dogen Spencer, zo deelde Film Fest Gent mee. Het is de eerste keer dat hij in Gent een World Soundtrack Award wint, maar hij was eerder meermaals genomineerd voor de prijs, onder meer in 2018 voor Phantom thread.

Nicholas Britell werd voor zijn (intro)muziek voor Succession bekroond als componist voor televisie. In 2020 won de Amerikaanse componist ook al de Television Composer of the Year voor zijn muziek voor de Amerikaanse tv-serie.

De song ‘No time to die’ uit de James Bond-film No time to die kreeg luidens de mededeling de prijs voor beste originele song. Songwriters Billie Eilish en Finneas O’Connell bedankten de World Soundtrack Academy in een videoboodschap.

Drive My Car-componist Eiko Ishibashi sleepte de prijs voor ontdekking van het jaar in de wacht, terwijl Joseph Metcalfe, John Coda en Grant Kirkhope werden geëerd met de publieksprijs en de Parijse indiepopgroep The Penelopes volgens de Soundtrack Academy de beste originele muziek componeerde voor een Belgische productie (SpaceBoy van Olivier Pairoux).

De Franse componist Bruno Coulais ontving de Lifetime Achievement Award. Het Brussels Philharmonic onder leiding van Dirk Brossé bracht op het gala in Muziekcentrum De Bijloke een selectie van zijn muziek voor films als Océans, Microcosmos en Coraline.