Buien op komst

Zondag wisselen opklaringen af met veel wolkenvelden en tegen het einde van de voormiddag komen er vanuit Frankrijk buien.

Deze buien worden talrijker en intenser tegen het einde van de namiddag en avond, vooral dan in het centrum en het westen van het land en kunnen vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen, 18 of 19 graden aan zee en tot 21 graden elders, meldt het KMI. De wind is matig uit zuidoost en ruimt naar zuid tot zuidzuidoost.

Zondagavond is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms intense buien die vergezeld kunnen zijn van onweer, vooral dan in het centrum en het westen van het land. Vannacht wordt het rustiger maar enkele lichte buien blijven mogelijk. De minima liggen tussen 11 graden op de Hoge Venen, 14 of 15 graden aan zee en 17 graden in het centrum. De wind is matig uit zuid en nadien matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest met rukwinden tussen 50 en 60 km/uur. Tijdens de onweersbuien kunnen de rukwinden oplopen tot 70 of 80 km/uur.

Maandag wordt het wisselvallig en winderig, met geregeld stevige buien, met kans op onweer. Het blijft wel zacht met maxima tussen 14 graden in de hoge Ardennen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tot rond 60 of 70 km/uur.