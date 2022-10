Chinese leider Xi Jinping haalt historische derde ambtstermijn binnen

De Chinese president Xi Jinping krijgt zoals verwacht een derde termijn als leider van het land. Dat is zondag bevestigd na de eerste vergadering van een herschikt Centraal Comité van de Communistische Partij van China.

Xi werd in een stemming achter gesloten deuren voor nog eens vijf jaar herbenoemd als secretaris-generaal van de partij. De procedure was slechts een formaliteit, maar stelt Xi Jinping in staat een derde presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen in maart volgend jaar.

China moet alert blijven voor uitdagingen, zei Xi, die opnieuw waarschuwde voor woelig water en gevaarlijke stormen aan de horizon. ‘De afgelopen vijf jaar waren ongezien,’ klonk het al in zijn openingsspeech, ‘en we gaan ons voorbereiden op worstcasescenario’s.’

Het vijfjaarlijkse Nationaal Congres van de Communis­tische Partij (CCP) van China is de georkestreerde wissel van de macht waarop de Partij nieuwkomers promoveert, topleden benoemt en cruciale wetgeving invoert. Xi benoemde enkele loyalisten in het zevenkoppige Permanent Comité van het Politbureau van de Communistische Partij, het hoogste bestuursorgaan van het land. Li Qiang wordt allicht de nieuwe premier, hij vervangt Li Keqiang.

Xi Jinping met de andere leden van het Politbureau, in volgorde van rang; . Achter hem volgt Li Qiang. Foto: AP

Dat een Chinese leider niet na twee termijnen plaats ruimt, is ongezien in de recente geschiedenis. Bovendien heerst Xi niet alleen zonder concurrentie in de partij, maar ook in het leger. Het leverde hem de bijnaam­ ‘Partijleider van Alles’ op. Met het slot van het partijcongres lijkt de positie van Xi sterker dan ooit. Gisteren nog werd oud-president Hu Jintao onverwacht voor het oog van de camera’s weggeleid uit de zaal. Hu leek zich te verzetten, maar ging uiteindelijk toch mee. De voormalige president had in 2012 na twee termijnen het ambt van secretaris-generaal overgedragen aan Xi Jinping. Hij was tegen een derde termijn voor Xi.

In zijn speeches liet de Chinese president minder dan voorheen in zijn kaarten kijken, wat de koers van groeiende isolatie en geheimhouding die China al sinds 2020 is ingeslagen weerspiegelt. Hoewel Xi ook aangaf dat relaties met de rest van de wereld nodig zijn. ‘China kan zich niet ontwikkelen zonder de wereld, en de wereld heeft China ook nodig.’