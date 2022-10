Tienkoppig Union pakt onverhoopt punt tegen Club Brugge na 0-2-achterstand

Van de hemel naar de hel, van 0-2 tegen tien man naar een nieuw zuur puntenverlies. Club Brugge gooide zaterdagavond 75 minuten in de meerderheid helemaal weg. Het dacht na al snel de schaapjes op het droge te hebben, maar een dapper Union vocht nog helemaal terug. Met een late gelijkmaker van Nieuwkoop als beloning.

Een zachte zaterdagavond, twee ploegen die lekker voetballen en een vol Dudenpark: wat heb je meer nodig voor een mooie voetbalavond? Geen rode kaart na amper veertien minuten… wanneer het al 0-1 staat. Want Club Brugge nam een blitzstart. Aftrappen, een mooie aanval in elkaar boksen via links en meteen Skov Olsen aanspelen in de zestien. Die kapte eens naar zijn linker en fusilleerde Moris. We hadden toen amper 31 seconden gespeeld. Blauw-zwart was vol energie en goesting gestart en bleef aanvallen. Net voor het kwartier liet Buchanan zijn tegenstander Adingra ter plaatse met een leuke heupbeweging. Hij werd neergetrokken in de zestien, en dat was de VAR niet ontgaan. Ref Van Damme besloot om de Union-verdediger meteen uit te sluiten en een penalty toe te kennen aan Club. Streng, maar Vanaken maalde daar niet om: 0-2 na een kwartier, weg wedstrijd.

Zenuwen

Of niet? Club Brugge dacht te domineren, maar dommelde in slaap. En bij Union gaven ze niet af. We kregen zelfs opnieuw een wedstrijd toen Burgess op het halfuur een hoekschop autoritair in het hoekje kopte. De verdediger gleed op de knieën, maar veerde meteen opnieuw recht: Union rook bloed. Mignolet moest nog een wereldsave op een grote kans voor Lynen uit zijn hoed toveren, al vlagde de lijnrechter wel (terecht) voor buitenspel. De zenuwen gingen iets strakker gespannen staan bij blauw-zwart: de landskampioen besefte dat het nog niet thuis was.

Het sein om na de rust weer volop het heft in eigen handen te nemen: niet winnen met 75 minuten tegen een mannetje minder, dat zou Club helemaal niet kunnen uitleggen. Vanaken waarschuwde meteen met een afzwaaiend schot. Ook Jutgla kreeg twee prima mogelijkheden, telkens recht op Moris af. De eerste verkwanselde de Spanjaard door een slechte controle, bij de tweede besliste de spits niet snel genoeg waardoor de Union-goalie hem nog de loef kon afsteken. Club Brugge had het moeilijk om de match volledig dood te maken, en dat tot grote frustratie van Carl Hoefkens. En dus bleef Union dromen van een stunt.

Weg gouden zaak

Een kwartier voor tijd wisselde Geraerts twee keer: Puertas en Nilsson kwamen nog meedoen. Ondertussen waren Lang en Yaremchuk ook al ingevallen bij Club, waar het doemscenario nog werkelijkheid werd. In minuut 80 kopte Nieuwkoop aan de tweede paal een prima cross naar de verste hoek, waardoor de tienkoppige thuisploeg nog op gelijke hoogte klom met Club. Pijnlijk voor blauw-zwart, maar je voelde het aankomen. Een slotoffensief van Club kwam er zelfs helemaal niet meer: daarvoor was het ongeloof na die gelijkmaker gewoon te groot. De landskampioen vergeet zo - met morgen Antwerp-Genk in het achterhoofd - een gouden zaak te doen. En deze keer lag het niet aan Europa.

Union: Moris, Sykes (25’ Lapoussin), Burgess, Kandouss, Nieuwkoop, Lynen, Teuma, Lazare (74’ Puertas), Adingra, Boniface (74’ Nilsson), Vanzeir (Rodriguez)

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Boyata, Buchanan (81’ Sowah), Nielsen, Onyedika, Vanaken, Meijer (59’ Sobol), Skov Olsen (64’ Lang), Jutgla (64’ Yaremchuk)

Doelpunten: 1’ Skov Olsen (0-1), 16’ Vanaken (penalty, 0-2), 32’ Burgess (1-2), 80’ Nieuwkoop (2-2)

Gele kaarten: 16’ Burgess, 43’ Moris, 45’ Lazare, 45+1’ Vanaken, 56’ Meijer, 82’ Nieuwkoop

Rode kaarten: 14’ Adingra

Scheidsrechter: Kevin Van Damme