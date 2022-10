Aanvaring tussen Filip Dewinter en activisten in Kessel-Lo, één man kreeg proces-verbaal

In de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo kwam het zaterdagavond tot een confrontatie tussen Vlaams Belang-lid Filip Dewinter en enkele tientallen demonstranten. Een man die Dewinter tegen de grond werkte, kreeg een proces-verbaal.

Dewinter kwam in een gemeenschapscentrum in Kessel-Lo zijn nieuwe boek over de omstreden omvolkingstheorie voorstellen. Voor aanvang was er een opstootje met tegenstanders. De actiegroep ‘Bezorgde Leuvenaars’ had op voorhand aangekondigd te zullen demonstreren.

‘Wanneer meneer Dewinter aankwam, waren er een dertig-, veertigtal activisten aanwezig aan het gemeenschapscentrum’, bevestigde Mathieu Caudron, woordvoerder van de Leuvense politie. ‘Eén van hen is op meneer Dewinter afgestapt en heeft hem tegen de grond gewerkt. Dat het tot slagen of schoppen kwam, zoals meneer Dewinter beweert, ontkennen we met klem.’ Er werden ook glitters naar de politicus gegooid.

Een lezing van Filip Dewinter @FDW_VB van @vlbelang in Leuven is uit de hand gelopen na geduw en getrek met actievoerders. Dewinter belandde op een gegeven moment op de grond. Morgen meer in ons nieuws #robnieuws #robtv pic.twitter.com/4qZjKstjg1 — ROBtv (@rob_televisie) October 22, 2022

Dewinter had in een mededeling gezegd dat ‘men mij met fysiek geweld probeert te verhinderen om dit te doen’. ‘Ik zal niet alleen een klacht indienen tegen onbekenden, maar ook de burgemeester van Leuven, Mohammed Ridouani (Vooruit), in gebreke stellen omdat de politie niet op tijd ingreep.’

Caudron ontkent: ‘We waren preventief aanwezig en stonden vlakbij Dewinter wanneer de aanvaring plaatsvond.’ Op beelden die ROBtv via sociale media verspreidde, zijn de politiediensten inderdaad te zien in de buurt van de politicus.

De activisten bleven ook na de aanvang van de voorstelling aanwezig, buiten aan het gemeenschapshuis, en probeerden met muziek en gezangen de lezing te verstoren. De voorstelling had om 21.30 uur moeten eindigen, maar om 21.45 uur was dat nog niet het geval.