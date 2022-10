Slachtoffer van zinloos geweld in Parkbos in Gent overleden, vijf maanden na aanval

Een 57-jarige man die in mei het slachtoffer werd van zinloos geweld in het Gentse Parkbos, is vrijdag overleden. Dat wordt bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen.

Het slachtoffer werd destijds hardhandig aangepakt door een zevental verdachten in omstandigheden die oorspronkelijk leken op een geval van ‘pedojagen’. De zeven jongeren hadden de man in het Parkbos omsingeld en hem in elkaar geslagen. Hij kon ontkomen en snelde weg in zijn BMW. Maar vijf kilometer verderop, op de Emiel Clauslaan in Astene, werd hij wellicht onwel ten gevolge van de klappen. Hij reed in op een rij geparkeerde wagens en werd naar het ziekenhuis Maria Middelares gebracht, waar hij deze week overleden is.

Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog steeds en het parket geeft geen verdere informatie over dat onderzoek. Twee verdachten zijn meerderjarig, de overige vijf waren op het moment van de feiten minderjarig.