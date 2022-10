Perfect rapport voor Steven Defour: tienkoppig KV Mechelen klopt Eupen

Na de zege tegen Standard eerder deze week, heeft KV Mechelen ook in de tweede wedstrijd van Steven Defour als hoofdcoach aan het langste eind getrokken. Ondanks een rode kaart voor David Bates bleef Mechelen in de tweede helft zoeken naar de winnende treffer. Een strafschopdoelpunt van Julien Ngoy zorgde ervoor dat Mechelen alsnog de drie punten thuis hield.

‘Zaterdag moeten we gewoon opnieuw winnen, anders is deze zege niets waard’, sprak Jordi Vanlerberghe woensdag na de 2-0-zege tegen Standard. Bevestigen tegen het net achter hen bivakkerende Eupen was inderdaad een must voor KV Mechelen, dat zich mits een driepunter iets verder van het degradatiemoeras kon verwijderen. Voor zijn tweede opdracht voerde coach Steven Defour één noodgedwongen wissel door. Birger Verstraete was geschorst, Samuel Oum Gouet was zijn vervanger. Voor de Kameroener was het nog maar zijn derde basisplaats van het seizoen. Bij Eupen moest Rune Paeshuyse, jeugdproduct van KVM, plaatsruimen voor Yentl Van Genechten. Wakaso verving de geblesseerde Charles-Cook.Bedrijvigste man in de openingsfase was Geoffry Hairemans. Eerst bediende hij van op links Ngoy, die net niet bij de bal kon. Enkele tellen later smeet hij het leer vanop rechts voor doel, eveneens zonder resultaat. Kan ik ook, dacht Schoofs. De Limburger maakte een wandelingetje doorheen de Eupense defensie, maar Moser redde met zijn onderbeen.

Drie pogingen voor een frank

Bij de eerste doelkans voor Eupen kreeg Malinwa echter een koude douche te verwerken. Bitumazala dropte een hoekschop in de Mechelse zestien, Ngoy en Oum Gouet keken toe hoe N’Dri de 0-1 binnen buffelde. Defour moet in zijn binnenste serieus gevloekt hebben, want de Ivoriaan van Eupen werd werkelijk niets in de weg gelegd. Toch veerde Malinwa snel recht. Op voorzet van Storm en Hairemans kreeg telkens Walsh een kopkans, maar de netten bleven onbewogen. Dat deden ze even later niet, al was het drie keer voor een frank voor de thuisploeg. Eerst zag Hairemans een schot afgeblokt door Lambert, vervolgens besloot Ngoy te onbesuisd op Moser, waarna Da Cruz de gelijkmaker dan toch tegen de netten knalde. Voor de Kaapverdische Nederlander was het zijn eerste goal van het seizoen.

Malinwa mist strafschop

KV Mechelen wou zijn momentum grijpen en drukte door. Storm probeerde het vanop links, maar Moser pakte in twee tijden. Aan de overzijde zette N’Dri zijn versnelling nog eens in vijfde. De nochtans ook niet trage Bolingoli werd tot een kegeltje herleid. Gelukkig bracht Bates redding. De wedstrijd ging ondertussen goed op en neer. Ngoy loodste Schoofs met een handige pass de zestien in. Jeggo tuinde met open ogen in de bekende korte kapbeweging van de Mechelse aanvoerder, die graag tegen de grasmat ging. Terechte strafschop. Na zijn omgezette elfmeter tegen Anderlecht mocht Vanlerberghe het in hetzelfde doel proberen, maar Moser pakte de te centraal ingeschoten poging.

En het venijn zat in de eerste helft duidelijk in de staart. Eerst pegelde Hairemans een afstandsschot over, waarna Schoofs Ngoy alleen op Moser afstuurde. De Eupense goalie kwam alweer als winnaar uit de bus, waarna de gevolgde Storm zijn listig lobje bovenkant lat zag belanden. Een fase die boekdelen sprak: voor zowel Storm als Ngoy wil het in de zone van de waarheid dit seizoen al te vaak niet lukken.

KVM valt met zijn tienen

Na een aangenaam eerste bedrijf kwamen dezelfde 22 actoren uit de kleedkamer. De thuisfans kwamen meteen met de schrik vrij toen Oum Gouet N’Dri in extremis van een doelpunt hield. De honger naar een zege was bij beide teams groter dan de vrees voor een nederlaag. Beide ploegen bleven zo met open vizier strijden voor een tweede treffer. Ngoy bediende Schoofs, maar diens pass was te hard voor de doorgelopen Da Cruz. De Panda’s dreigden op hun beurt op stilstaande fase: Lambert werkte een vrije trap van Peeters van dichtbij naast.

Je voelde dat er een goaltje in de lucht hing. Een sterke Moser moest een schot van Storm lossen, waarna Walsh net niet tijdig kon reageren. Ondertussen waren Van Hecke en Malede Oum Gouet en Da Cruz komen vervangen, al moest Defour snel weer tactisch bijsturen. Bates pakte voor een licht slaande beweging richting Prevljak zijn tweede geel en moest gaan douchen.

Tweede penalty voor thuisploeg

Toch brak de veer niet bij geel-rood. Integendeel, een gretig ingevallen Malede zorgde voor een eerste waarschuwing in de Eupense rechthoek, een afgeweken vluchtschot van Van Hecke voor een tweede. Driemaal is scheepsrecht en ja hoor. Jeggo toucheerde een kopbal van Ngoy met de hand en de bal ging voor een tweede keer op de stip. Malede wou de bal opeisen, maar Ngoy kreeg finaal de eer. De spits miste niet en KVM had zijn verdiende voorsprong.

Toen Van Hecke Hairemans in het straatje stuurde, leek de 3-1 in de maak. De Deurnenaar probeerde echter Schoofs nog te bereiken en weg kans. Zo bleef het bibberen voor de thuisploeg. Peyre kwam Storm vervangen en het slot ging op de deur. Eupen vond de sleutel niet meer, Ngoy miste zelfs nog de 3-1. Zo bleven de drie gouden punten Achter de Kazerne. Vrijdag trekt geel-rood naar het Racing Genk van ex-coach Wouter Vrancken.