Tienkoppig KV Kortrijk kan Westerlo geen punten afsnoepen

Westerlo heeft na de zware nederlaag tegen Racing Genk opnieuw aangeknoopt met de zege. Op bezoek bij KV Kortrijk had het genoeg aan een doelpunt van Nicolas Madsen en een knappe goal van Nene Dorgeles om de drie punten mee naar de Kempen te nemen. KV Kortrijk moest meer dan een uur met tien spelen na rood voor Habib Gueye.

In vergelijking met vorige week oogde het Guldensporenstadion leeg. Niet moeilijk, want toen kwamen de buren uit Waregem op bezoek. Het vuur uit de derby was in de beginfase nergens te bespeuren. Op kansen van Foster, die zijn schot net naast het doel van Ilic zag verdwijnen, en Lamkel Zé na was het een slaapverwekkende eerste helft. Toch dommelden we niet helemaal in slaap: scheidsrechter Smet trok – verrassend – na een VAR-interventie rood voor Pape Gueye. De Kortrijkse spits leek een slag uit te delen aan Perdichizzi. Iedereen dacht dat de ref een mogelijk handspel van Bolat aan het bekijken was, maar Smet liet de Senegalees van KVK vroegtijdig de kleedkamers opzoeken. Een ideale situatie voor de Kemphanen.

Na wat animo zakte het tempo weer. Westerlo duwde niet door en kon, ondanks de man meer situatie, de wedstrijd niet naar zich toetrekken. Het was zelfs Kortrijk die bijna nog op voorsprong kwam. Messaoudi maakte zich los van zijn bewaker en kon aan de tweede paal een vrije trap makkelijk tegen de touwen trappen. Echter twijfelde de Algerijn net iets te veel waardoor Bolat redding bracht. Daar liet de thuisploeg een unieke kans liggen, want Westerlo kwam feller uit de kleedkamers.

Eerste profgoal voor Madsen

De mannen van Jonas De Roeck roken bloed en het sloeg meteen toe. Eerst stond Dessoleil nog in de weg op een schot van Madsen, maar in de rebound trapte de Deen raak via de onderkant van de lat. Geen kans voor doelman Ilic. De zege leek binnen te zijn, maar KV Kortrijk gaf zich echter niet gewonnen. Een sluwe vrije trap van Keita trof de paal en Avenatti dwong Bolat met een kopbal tot een prima reflex. Rood-wit verdiende meer, maar het heeft duidelijk nood aan een flitsende Lamkel Zé nu Selemani out is. Niet dat de Kameroener vandaag slecht was, maar die flitsen (in de positieve zin) mag je toch verwachten van een speler met zijn niveau.

De wedstrijd leek af te stevenen op een droge 0-1 zege, maar dat was buiten invaller Nene gerekend. Hij kreeg het leer van Madsen en krulde de bal heerlijk binnen. Westerlo komt met deze zege voorlopig de top zes binnen. KV Kortrijk zakt voorlopig naar de laatste plek.

Opstelling KV Kortrijk: Ilic, Sych, Dessoleil (75’ Silva), Watanabe, D’Haene, Vandendriessche (75’ Mbayo), Keita, Messaoudi (61’ Loncar), Lamkel Zé, Guèye, Avenatti (88’ Luqman)

Opstelling Westerlo: Bolat, Reynolds, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper, Fixelles, Madsen, Mineiro (77’ Neustädter), Chadli (62’ Nene), Foster, Akbunar

Doelpunten: 48’ Madsen 0-1, 83’ Nene 0-2 (Madsen)

Gele kaarten: 30’ Reynolds (overtreding)

Rode kaarten: 27’ Gueye (slag)

Scheidsrechter: Wim Smet