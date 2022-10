Charleroi ontslaat zijn coach

Edward Still is niet langer de trainer van Charleroi. De nederlaag van vrijdag tegen Cercle Brugge – 4-1 – was de druppel voor het bestuur van de Carolo’s. Frank Defays neemt over als interimcoach.

In Kortrijk afgelopen dinsdag – waar vooral Mehdi Bayat in het oog van de storm kwam te staan – sprak de sterke man van de Carolo’s zijn vertrouwen nog uit in trainer Edward Still. Maar kijk: enkele dagen later en een nieuwe nederlaag er bij is dat vertrouwen al weg en mag de 31-jarige Still beschikken.

Charleroi zit met een 16/42 in de hoek waar de klappen vallen. Het won dit seizoen nog maar vijf keer – wel van AA Gent en Anderlecht – en met wedstrijden tegen Antwerp, Genk en Mechelen in het verschiet besloot Mehdi Bayat te reageren.

De Carolo’s gaan nu verder met Frank Defays als interimtrainer. Die was sinds juli 2019 assistent onder Belhocine en vervulde die rol ook onder Still.

‘De club bedankt Edward voor zijn werk gedurende de voorbije zestien maanden en zijn bijdrage aan het professionalisme en de structuur die op poten werd gezet binnen de club’, klinkt het in een officiële mededeling van de club. ‘Sporting Charleroi wenst hem veel succes in het vervolg van zijn trainerscarrière.’