Flip Kowlier tien jaar alcoholvrij: ‘Aan iedereen die op een soortgelijke trip zit: goed bezig!’

Op Instagram postte Flip Kowlier afgelopen week een openhartige boodschap. ‘Dag op dag 10 jaar geleden dat ik alcohol dronk’, schrijft de West-Vlaamse zanger. En hij probeert meteen ook anderen te motiveren.

Het lijkt op het eerste gezicht een gewone foto van latte art,de sierlijke vormen in melkschuim die vaste prik zijn op Instagram. Maar op het tweede gezicht is er inderdaad een ‘10’ te zien. En het bijschrift maakt alles duidelijk. ‘Vandaag is het dag op dag 10 jaar geleden dat ik voor het laatst alcohol dronk. Ik deed dat namelijk veel te graag. En ik kon het té goed! Ik ben heel blij en trots dat ik zover gekomen ben. Merci aan al wie me steunt! En aan iedereen die op een soortgelijke trip zit: goed bezig!’

De reacties op de eerlijke getuigenis van Kowlier tonen dat hij een gevoelig thema bespreekbaar maakt. Verschillende mensen getuigen in de commentaren over hun gelijkaardige beslissing. Daarbij ook bekende figuren, zoals acteur Manou Kersting – ‘Leve de Helderheid! Ik zit in dezelfde trip.’ – en Zwangere Guy. De hiphop-ster uit Brussel noemt de West-Vlaamse rapper van ’t Hof van Commerce zelfs zijn inspiratie: ‘Filip inspireerde me. Vandaag al 7 maanden en 12 dagen ver.’

• Flip Kowlier in 2018: ‘De snelle auto’s, het vele feesten, ik heb het allemaal gehad’

Over zijn beslissing om alcohol te laten sprak Kowlier al in 2018 in De Standaard. ‘Op mijn 36ste ben ik gestopt met drinken’, zei hij toen. ‘Het is al zes jaar dat ik geen druppel alcohol meer aanraak. Niet omdat ik een drankprobleem had, gewoon omdat ik ondervind dat het enorm veel voordelen heeft. Oké, soms is het een beetje saaier, maar voor de rest: je staat helderder in het leven, kunt beter ­nadenken, ziet sneller oplossingen. Je hebt nooit een kater, wat fantastisch is – the day after kon nogal eens op mijn gemoed ­werken. Je bent ook creatiever zonder drank. En als je nuchter op een podium klimt, valt het mythische van zo’n concert wel wat weg, maar je hebt veel meer energie om te geven.’

De West-Vlaming zet zich ook in voor mentale gezondheid en sprak al openlijk over depressie en angstaanvallen. ‘Ik weet hoe te reageren als ik een angstaanval heb, maar ik vergeet het altijd. Dan herinner ik me het, krijg ik het onder controle, en moet ik lachen om mijn eigen besognes’, klonk het begin dit voorjaar nog in een interview over zijn plaat ‘September’.