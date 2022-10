‘Close’ wint twee prijzen op filmfestival in Chicago

De film ‘Close’ van Lukas Dhont (31) heeft vrijdagavond twee prijzen gewonnen op het 58ste Chicago International Film Festival. Dat heeft het Vlaams Audiovisueel Fonds bekendgemaakt in een persbericht.

‘Close’ sleepte de Gold Q-Hugo Award voor Beste Film en de Silver Hugo Juryprijs in de wacht in Chicago. Eerder deze week won de film ook al de Publieksprijs van het World Cinema programma op het Mill Valley Film Festival in de Verenigde Staten.

‘Het is heerlijk om te voelen dat men aan de andere kant van de oceaan Leo en Remi ook zo omarmt,’ zegt Lukas Dhont in een eerste reactie. ‘Wanneer je iets maakt dat zo dicht bij jezelf ligt, hoop je natuurlijk dat dat gebeurt. Het is dan ook een hele eer om nu opnieuw in de VS een prijs te ontvangen. Wij zijn blij met de warme ontvangst voor deze kwetsbare film.’

In zijn rapport heeft de internationale jury van de hoofdcompetitie in Chicago het dan ook over Close als een ‘gevoelige, humanistische film die onze menselijke instincten voor contact en genegenheid viert, te midden van de overweldigende druk om ons te conformeren’.

‘Close’ viel ook al op tal van andere festivals in de prijzen, zoals op het Hamptons Film Festival in de VS; Cinefest Mikolc in Hongarije; het Europees Filmfestival in het Servische Palic met de Publieksprijs; het Sydney Film Festival met de Prijs van de Beste Film; Film Fest Hamburg met de Art Cinema Award; en het Norwegian International Film Festival in Haugesund met de Critics Award op. Daarnaast is de film van Dhont genomineerd voor de European University Film Award en staat de film op de shortlist voor de European Film Awards.

Op 2 november brengt Lumière de film uit in de Belgische bioscopen.