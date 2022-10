Het congres van de Chinese Communistische Partij kreeg zaterdag een onverwachte wending. Plots werd oud-president Hu Jintao, die naast huidig president Xi Jinping zat, weggeleid uit de zaal. Hu leek zich te verzetten, maar ging toch mee. Bekijk het incident hierboven.

De 79-jarige Hu, die president was van 2003 tot 2013, heeft een wankele gezondheid. Toch wordt er druk over zijn vroegtijdige exit gespeculeerd aangezien China niet met een officiële verklaring komt. De fragiel ogende Hu Jintao wordt niet echt gezien als een aanhanger van de huidige partijleider. Hij behoort tot het kamp van de Communistische Jeugdliga in de partij, die door Xi Jinping werd verzwakt.

De voormalige president had in 2012 na twee termijnen het ambt van secretaris-generaal overgedragen aan Xi Jinping. Hu Jintao staat voor het oude ‘collectieve’ leiderschapsmodel met vertegenwoordigers van verschillende facties en met leeftijds- en termijnlimieten, die de 69-jarige Xi Jinping nu met zijn derde termijn opzij wil schuiven.

Nog opvallend: premier Li Keqiang, de nummer twee in China, maakt sinds een stemming op zaterdag geen deel meer uit van het hoogste partijorgaan. Li wordt gezien als een protégé van oud-president Hu Jintao.

Zondag wordt Xi Jinping waarschijnlijk herbenoemd tot secretaris-generaal van de Communistische Partij na de eerste vergadering van een herschikt Centraal Comité. De procedure is slechts een formaliteit, maar moet Xi Jinping in staat stellen een derde en nooit eerder geziene presidentiële termijn van vijf jaar te krijgen in maart volgend jaar. Hij staat bekend als de machtigste leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.