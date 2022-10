Weerbericht | Zachte zaterdag met mogelijk enkele buien en later opklaringen

Vandaag, zaterdag, is het gedeeltelijk tot soms tijdelijk zwaarbewolkt met enkele geïsoleerde buien. In de namiddag wordt het overwegend droog met opnieuw breder wordende opklaringen.

Het blijft zacht met maxima tussen 15 en 16 graden in de Ardennen en tussen 17 en 19 graden elders. De wind is matig uit zuid en ruimt naar zuidwest, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht blijft het droog en komt er geleidelijk veel hoge bewolking opzetten vanuit het westen. De minima schommelen tussen 10 graden in de Ardennen en 13 graden elders. De wind wordt meestal zwak uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Foto: wetterkontor

Buien op zondag

Zondagochtend is het overal droog met vooral veel hoge bewolking. Vrij snel verschijnen er meer wolkenvelden en vooral na de middag neemt de kans op buien toe. Vooral in het westen zouden er wel eens fikse buien kunnen ontstaan. De maxima liggen tussen 17 graden in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. De wind waait matig uit zuidoost, ruimt naar het zuiden en neemt een beetje toe.

Maandag wordt het wisselend bewolkt en verwachten we buien. Lokaal zijn fikse buien mogelijk met onweer. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest. Daarbij kunnen windstoten optreden tot rond 60 km/uur.