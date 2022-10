Digitale toegang tot alle zusterkranten

Beste lezer,

Als u abonnee bent van deze papieren krant, krijgt u vanaf vandaag toegang tot een grote waaier aan Vlaamse journalistiek. Met uw abonnement op De Standaard kunt u de tolpoorten op de websites en apps van Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg voortaan openen. +Plus, zoals die dienst heet, is opgezet als extra service, zonder meerprijs. Hoe dat concreet gaat, leest u hier.

Het is een oude verzuchting van lezers van De Standaard of ze niet ook sport- of regionieuws uit Het Nieuwsblad of De Gentenaar kunnen lezen, al vele decennia de populaire zusterkranten van De Standaard. Sinds we met de regionale kranten Het Belang van Limburg en Gazet Van Antwerpen samen Mediahuis vormen, groeide die vraag ook bij Antwerpse en Limburgse abonnees. We speelden met ingewikkelde plannen om die journalistiek op de site van De Standaard te integreren, maar we kwamen uit bij de eenvoudigste en breedste oplossing: alle abonnees digitale toegang geven tot alle zusterkranten.

Het Vlaamse krantenlandschap is de voorbije jaren geconsolideerd tot twee grote uitgeefbedrijven. Dat creëert schaalvoordelen, vooral technologisch, noodzakelijk om financieel gezond te blijven. Op journalistiek vlak ontstond meer synergie, kranten delen ­artikels. Waarover ook wel ­vragen rezen, of de journalistiek in Vlaanderen divers ­genoeg blijft. Onderzoek van de VUB wees onlangs uit dat De Standaard tegenwoordig minder artikels deelt met Het Nieuwsblad dan tien jaar geleden. Journalistiek zijn we dus diverser geworden. Deze extra toegang tot de artikels van andere kranten is een manier om die rijke journalistieke diversiteit, het brede palet van lokaal over populair tot sport regionaal, ­toegankelijk te maken voor de honderdduizenden abonnees van Mediahuis.

+Plus is zonder meerprijs deel van het abonnement op de papieren De Standaard, de zaterdagkrant + digitaal, en het volledige digitale abonnement. Veel lees­plezier.