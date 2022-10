Waarom de app Bereal niets met echtheid te maken heeft

Hoe echt willen we zijn op het internet? Zouden de makers van de app Bereal zich die vraag hebben gesteld? Ik betwijfel­ het. Het is de zoveelste anti-Instagram-app die zogezegd mikt op het verlangen naar echtheid. En dus wil ze ons alledaagse tafe­relen laten fotograferen, op verplichte momenten, op een willekeurig uur van de dag: ‘It’s time to Bereal.’ De foto wordt met de camera’s aan de voor- en achterkant van je smartphone genomen. Je volgers kijken je dus recht in de ogen, maar zien tegelijk ook wat jij ziet. De onge­filterde, slecht belichte beelden moeten een antwoord bieden op onze sterk gecureerde online levens.