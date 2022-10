Een ontslag van Mazzu lost niets op bij Anderlecht

Plots was hij terug – Vincent Kompany. Niet in persoon, en niet in naam. Maar op een spandoek dat Anderlecht-supporters donderdag in het Regenboogstadion van Zulte Waregem hadden uitgehangen, sprak voor het eerst heimwee naar de drie jaar waarin ‘Vince the Prince’ was teruggekeerd op het oude nest. Eerst als speler, vervolgens als ‘inspirator’ en ten slotte als coach. Nadat er een einde was gekomen aan de samenwerking met Kompany – niet zijn keuze, wel die van het bestuur – waren de Anderlecht-fans opvallend terughoudend gebleven in hun commentaar op de trainerswissel. Felice Mazzu, die vorig seizoen met Union Anderlecht had afgedroogd, kreeg het voordeel van de twijfel. Donderdag hing er dan toch dat spandoek: ‘In vijf maanden hebben jullie drie jaar verprutst’. Een boodschap die niet gericht was aan Mazzu, wel aan het bestuur.