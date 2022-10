Gasquet houdt David Goffin uit halve finale European Open

David Goffin (ATP 58) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de European Open (hard/648.130 euro). De Luikenaar verloor op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 82) in twee sets: 6-2 en 7-6 (8/6). De partij duurde 1 uur en 54 minuten.

Goffin had het in de eerste ronde in de Scheldestad knap lastig met het 17-jarige opkomende talent Gilles-Arnaud Bailly, maar deed in de tweede ronde (achtste finales) vertrouwen op met een knappe zege tegen het Argentijnse derde reekshoofd Diego Schwartzman (ATP 19).

Van de speler die donderdag een sterke tweede set op de baan bracht tegen Schwartzman, was daags nadien in de eerste set tegen Gasquet slechts bij vlagen iets te merken. Al te vaak zagen de talrijk opgekomen fans een Goffin die, zoals de voorbije jaren nog wel eens het geval was in Antwerpen, niet in zijn spel kwam. De Luikenaar verloor zijn opslag voor 3-1 en kon nadien geen vuist meer vormen in de eerste set.

In de tweede set klampte Goffin beter aan en hij bleef foutloos in de opslag. Het lukte Belgiës beste tennisser, die zijn niveau wel had opgekrikt, echter niet om Gasquet een opslag af te snoepen, ondanks enkele mogelijkheden. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Hierin kon Goffin een setpunt niet verzilveren, waardoor Gasquet met de set- en eindzege aan de haal ging.

Gasquet neemt het om een finaleplek op tegen het Canadese tweede reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP 10) of de Brit Daniel Evans (ATP 26), die vijfde reekshoofd is. Zij bekampen elkaar later vrijdag in de Lotto Arena.